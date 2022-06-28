必勝客不只玩榴槤！新加坡國菜變「辣醬唐揚雞」香死人
上週必勝客開放預購的台味「榴芒水金金比薩」，引起榴槤控們失控搶購。今（28）日再運用新加坡國菜「辣椒螃蟹」，打造南洋風味炸雞，全新「新加坡辣醬唐揚雞」，酸甜中帶有溫和香辣口感，適合炎熱夏天引發食慾，才聞到就口水直流。
台味十足的必勝客「榴芒水金金比薩」，將台南玉井愛文芒果醬結合香氣濃郁、口感綿密的頂級泰國金枕頭榴槤，存在感超強烈的大塊榴槤果肉，搭配必勝客特製Logo造型榴槤起司塊，再度引起話題與搶購，不負玩耍獵奇披薩的美名。
因應炎熱夏日，再加碼推出全新南洋口味，將新加坡名氣響亮的「辣椒螃蟹」國菜，成功融入酥嫩炸雞而成「新加坡辣醬唐揚雞」，由新鮮番茄、辣椒、大蒜等多種東南亞辛香料，調製而成的「頂級辣椒螃蟹風味醬」，為唐揚雞帶來異國美味。
重現酸甜帶有鹹香的「辣椒螃蟹」風味，「新加坡辣醬唐揚雞」還在加上美乃滋，不僅讓口感更有層次，也緩和了原本微辣的口味，即使是炎熱的夏天，才聞到就口水直流、勾起食慾，即日起於官網及全台門市限量登場。
也忍不住挑戰台菜市場的拿坡里，繼2021年推出「三星蔥香腸披薩️」，再度攜手新東陽合作「大腸包小腸」披薩，放入新東陽三星蔥香腸與糯米腸，還原度極高地搭配酸菜與洋蔥豐富口感，最後再撒上花生粉提升整體香氣，在披薩上實現台灣人心中經典小吃的靈魂搭配。