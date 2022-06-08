又在玩披薩！拿坡里推「大腸包小腸」：跟必勝客學壞了
近年披薩口味推陳出新，由必勝客掀起「台味」高潮，創意玩遍各大經典台菜與小吃，日前端午節堤諾Tino's Pizza才曬出「五花肉粽比薩」，拿坡里炸雞專賣店不只推出限定「買5送5」優惠，如今更找來新東陽合作「大腸包小腸」披薩，新口味雖令網友五味雜陳，倒是口徑一致表示「喔不，拿坡里學壞了」，但也有人笑說這是「稱讚」。
就在必勝客暫時放下三杯雞、臭豆腐，並以「香菜皮蛋豬血糕披薩」稱霸暗黑食材界後，轉戰健康運動風潮，忙著推出熱量低於600大卡的義式「紙包低碳餐」之際。拿坡里搶到時機介入台菜市場，繼2021年推出「三星蔥香腸披薩️」，再度攜手新東陽合作「大腸包小腸」披薩，放入新東陽三星蔥香腸與糯米腸，還原度極高地搭配酸菜與洋蔥豐富口感，最後再撒上花生粉提升整體香氣，精準在披薩上實現台灣人心中經典小吃的靈魂搭配。
網友忍不住試探「有勇者要先嘗試，分享一下口感嗎？」，笑稱「義大利要打過來了」，更多的是粉絲狂刷一片吶喊「喔不，拿坡里學壞了」、「這是跟必勝客拚了的概念嗎」；還有鐵粉建議「麻煩請賣好炸雞就好」，直說那才是本業，希望拿坡里不要被對手帶壞。
也有力挺新口味的網友直說「這個我可以」、「看起來不錯」，留言「想吃」還標記好友訂餐，更喊聲「吃啊！哪次不吃」。官方還祭出優惠活動，6/7～7/18至拿坡里消費，即可獲得新東陽「中西式低溫肉品系列滿300元折100元優惠券」；且活動期間內只要到新東陽消費，還能獲得拿坡里「小披薩加100元多一件」、「雙重起司買一送一」優惠券。
粉絲可別忘了，還有拿坡里炸雞專賣店限定「買5送5」優惠可吃，購買5隻霸氣戰斧雞腿加碼贈送5隻原味胡椒雞翅，隱藏版炸雞翅只送不賣，爽吃到6月底。
同樣掀起「台」風的還有漢堡王，才剛送出「買一送一」、「100元個人餐」的超狂優惠。再度發揮創意，源自刈包與潤餅冰淇淋的靈感，開賣「花生香菜刈包烤牛堡」及「古早味花生香菜聖代」，挑戰香菜狂粉的獵奇口味，6/7～6/13限時7天，「古早味花生香菜聖代」臨櫃購買只要39元，數量有限，邀大家一起嚐鮮。