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周杰倫包場「全台最難訂」餐廳　創辦人是台裔廚神的偶像

▲具俊曄（左）、周杰倫在米其林餐廳「RAW」吃飯。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄（左）、周杰倫在米其林餐廳「RAW」吃飯。（圖／具俊曄IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-28 19:23:41

周杰倫包下號稱全台最難訂的米其林餐廳「RAW」，宴請明星好友，現場有昆凌、小S、林俊傑眾星雲集，最受矚目的莫過於大S、具俊曄夫婦，「RAW」的創辦人是台灣名廚江振誠，他不僅被藝人哥哥江宏恩視為「全家人的驕傲」，剛在廚神高登拉姆齊《小小頂級廚師美國版》第8季拿下冠軍的台裔女孩朱如茵（Liya），也把江振誠奉為偶像。

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▲江振誠的餐廳「RAW」全台灣最難訂。（圖／牽猴子）
▲江振誠的餐廳「RAW」全台灣最難訂。（圖／牽猴子）
江振誠是史上橫跨米其林、世界五十大餐廳、全球百大名廚榜的唯一華人名廚，受母親影響愛上烹飪，20歲那年他賣掉自己的摩托車，和親友借25萬元，一句法文都不會，就隻身一人遠赴南法學藝，從底層起步，靠著不放棄追夢的堅毅精神和努力，成為世界餐飲圈的頂尖大師。

▲江振誠被哥哥江宏恩視為「全家人的驕傲」。（圖／牽猴子）
▲江振誠被哥哥江宏恩視為「全家人的驕傲」。（圖／牽猴子）
2011年江振誠在新加坡開了第一家自己的餐廳「Restaurant ANDRE」，連續3年被評選為「世界五十大餐廳」，他選擇在2018年情人節結束營業，把米其林二星還回去，回到故鄉台灣傳承料理經驗，一切歸零從頭開始，「人生目標在我們手中，不需要其他人來幫我們打分數，我們自己定義屬於自己的成功。」

▲江振誠的新加坡餐廳連續3年被評選為「世界五十大餐廳」。（圖／牽猴子）
▲江振誠的新加坡餐廳連續3年被評選為「世界五十大餐廳」。（圖／牽猴子）
江振誠身兼料理人、餐廳經理人、藝術家、創意總監、丈夫、兒子多職，人生奉行「八角哲學」，他在新加坡餐廳外種著他從南法帶來的橄欖樹、親自煮給員工們的最後饗宴是他台灣記憶的牛肉麵，再再感受到江振誠是個執著、重感情、且念舊的人。

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