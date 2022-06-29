電費調漲15％「台積電1年多40億成本」！鄉民喊：最怕1事
經濟部27日召開電價費率審議會，決定從今年7月-9月平均電價調漲8.4%，而針對用電大戶則調漲電價15％，消息一出，引發各界譁然。不過，晶圓大廠台積電反應相對低調，稱「會配合政府政策，全力節能減碳」；對此，就有網友好奇「台積電電費上漲15％，算一算一年增加數十億成本」，擔心獲利受影響，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。
經濟部拍板調漲電費，針對用電大戶調漲15％，也讓電爐煉鋼業、水泥業大喊吃不消，《NOWnews今日新聞》昨（28）日也報導「電價漲幅太震撼！經濟專家：一次漲太多、應分階段調整」一文，前中經院院長、目前兼任中研院研究員蕭代基表示「小戶整體使用量也大，政府只調大戶，不調小戶很不合理」，並認為此次調漲幅度大「是震撼式的衝擊！」不僅會牽動物價以及就業市場，還有可能造成經濟衰退；而德明財經科技大學客座教授莊孟翰則表示，政府將調漲分類有所區隔，這樣是好的，但他也認為「若能分階段調漲就更好」。
而電費一漲，用電大戶首當其衝，就以台積電為例，根據《自由時報》報導，面臨電費漲價，台積電未來恐怕一年要增加40億電費成本，對此，也有鄉民看見相關消息，在PTT上發文，表示「這次台積電被灌15%電價上去，成本算一算會多了數十億的成本，這樣獲利會受到影響嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「不用替GG擔心」、「還好吧，gg一年賺幾千億根本沒差」、「對台積電根本是小錢」、「這漲的電價小錢，連蓋廠的零頭都不到」；多數網友都認為，台積電不怕電費漲，只怕「停電或缺電」，「停電最慘」、「gg應該在意的是停電和跳電」、「只要保證不斷電，雙倍它都會買單...」、「..GG都買更貴的綠電...」、「GG連貴鬆鬆的綠電都買...擔心那15%？」、「台積電是怕沒電吧那點電費抓癢而已」。
而針對電費調漲一事，台積電在27日也表示，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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