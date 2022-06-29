COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

電費調漲15％「台積電1年多40億成本」！鄉民喊：最怕1事

▲原PO好奇「台積電電費上漲15％，獲利是否影響」，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。（圖／美聯社／達志影像）
▲原PO好奇「台積電電費上漲15％，獲利是否影響」，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 10:47:57

經濟部27日召開電價費率審議會，決定從今年7月-9月平均電價調漲8.4%，而針對用電大戶則調漲電價15％，消息一出，引發各界譁然。不過，晶圓大廠台積電反應相對低調，稱「會配合政府政策，全力節能減碳」；對此，就有網友好奇「台積電電費上漲15％，算一算一年增加數十億成本」，擔心獲利受影響，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部拍板調漲電費，針對用電大戶調漲15％，也讓電爐煉鋼業、水泥業大喊吃不消，《NOWnews今日新聞》昨（28）日也報導電價漲幅太震撼！經濟專家：一次漲太多、應分階段調整」一文，前中經院院長、目前兼任中研院研究員蕭代基表示「小戶整體使用量也大，政府只調大戶，不調小戶很不合理」，並認為此次調漲幅度大「是震撼式的衝擊！」不僅會牽動物價以及就業市場，還有可能造成經濟衰退；而德明財經科技大學客座教授莊孟翰則表示，政府將調漲分類有所區隔，這樣是好的，但他也認為「若能分階段調漲就更好」。

▲原PO好奇「台積電電費上漲15％，獲利是否影響」，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO好奇「台積電電費上漲15％，獲利是否影響」，貼文一出，多數人則認為「台積電不怕電費漲，只怕『停電』或『缺電』發生」。（示意圖／NOWnews資料照）
而電費一漲，用電大戶首當其衝，就以台積電為例，根據《自由時報》報導，面臨電費漲價，台積電未來恐怕一年要增加40億電費成本，對此，也有鄉民看見相關消息，在PTT上發文，表示「這次台積電被灌15%電價上去，成本算一算會多了數十億的成本，這樣獲利會受到影響嗎」？

貼文一出，掀起熱議，「不用替GG擔心」、「還好吧，gg一年賺幾千億根本沒差」、「對台積電根本是小錢」、「這漲的電價小錢，連蓋廠的零頭都不到」；多數網友都認為，台積電不怕電費漲，只怕「停電或缺電」，「停電最慘」、「gg應該在意的是停電和跳電」、「只要保證不斷電，雙倍它都會買單...」、「..GG都買更貴的綠電...」、「GG連貴鬆鬆的綠電都買...擔心那15%？」、「台積電是怕沒電吧那點電費抓癢而已」。

而針對電費調漲一事，台積電在27日也表示，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

住宅用電很難突破千度？台電：冷氣「這樣吹」電費恐增9%

面試上台積電「這職位」卻猶豫了！知情人抖內幕：有夠爽

進台積電因「這事」嚇壞台大碩士生！釣過來人喊：每天哭

冷氣開26度熱醒！內行抖「3招」省電又涼爽：關鍵非溫度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀