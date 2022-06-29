冷氣開24小時最省？租屋妹曝「電費」求解　內行揪1盲點

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原PO透露，她搬進租屋處已經是第2個禮拜，電磁爐用了3次，目前總共用了120多度電，一度電5塊「預估一個月電費1200～1300，這樣是貴還是正常？我是一個人住，但男友偶爾會上來一起看電視、打遊戲等」。
貼文公開後，網友回應「一天不到10度其實不多，蠻正常的」、「貴在電熱水器，變頻冷氣不貴」、「變頻冷氣不關是比較省電沒錯，只要房間溫度到達設定溫度的時候，壓縮機就會低頻運轉」、「我覺得正常，我這邊是台水台電一戶的套房，兩個月電費2400上下，一天開15小時以上，也是變頻」、「房東真好，給你一級變頻冷氣，已羨慕，冰箱如果是舊號型的吃電吃很兇」。
不過也有網友點出，原PO租屋處的最大問題並非變頻冷氣，而是「一度5塊」的電費，「你是貴在1度5元，不是度數」、「5塊的話冷氣還是要關，你自己試試看就知道怎麼樣最省，有插著就會用到微量，但沒有差到多少」、「一度5塊真的很坑人... 我們家夏季電費2500度，平均一度4.6塊，租房子的一度最高可以到6.41」。
事實上，台電粉專曾公告冷氣省電吹法，除了現在廣為人知的「一級節能變頻冷氣」外，民眾也要減少開關壓縮機的次數，尤其離開時間僅有1、2個小時的情況，可以選擇送風、調高溫度，但「不要關冷氣」，因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度。
而《NOWnews》日前也報導，究竟短時間出門到底該不該關冷氣，兩派說法皆有人實行，冷氣裝修數10年的莊師傅則向記者透露，「冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面溫度都時刻在改變」，以冷氣設定16度的情況下，若出門2小時以上，就建議直接把冷氣關掉，因為外頭溫度升高，冷氣壓縮機會以更強力運轉將溫度降下，這時反而更耗電，最簡單的做法就是將冷氣溫度調高一點，例如27、28度，確保室內溫度保持與外頭溫度有一定的差距，不會讓壓縮機有突然強力運轉的情況，就能省電。（編輯：張志浩）