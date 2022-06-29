COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

冷氣開24小時最省？租屋妹曝「電費」求解　內行揪1盲點

▲為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，而對於一些租屋族來說，冷氣更是必備家電。（圖／記者張志浩攝）
▲為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，而對於一些租屋族來說，冷氣更是必備家電。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-29 13:54:29

為了對抗夏天炎熱的太陽與難受的高溫，不少人在家中都已經重新開啟冷氣，而對於一些租屋族來說，冷氣更是必備家電，有網友就分享，她剛入住2週共用了120多度電，家中安裝的是「一級變頻冷氣」，而友人則建議「直接開24小時不關是最省」，令她感到疑惑，文章一出引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文表示「我租屋的地方是用一級變頻冷氣，我老闆跟說一級變頻的話，直接開24小時不關是最省的，請問是真的嗎？因為沒試過，另外我有插冰箱，電熱水器是要洗澡才開，洗完就會關了，還有獨立洗衣機，插頭是一直插著，但電源沒開，偶爾會用電磁爐」。

原PO透露，她搬進租屋處已經是第2個禮拜，電磁爐用了3次，目前總共用了120多度電，一度電5塊「預估一個月電費1200～1300，這樣是貴還是正常？我是一個人住，但男友偶爾會上來一起看電視、打遊戲等」。

▲原PO在台北生活，月薪43K，卻能存30K，而她也曝光記帳內容，網友一看全跪了。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在初步計算後，推測單月電費約落在1200～1300元間。（示意圖／取自unsplash）
貼文公開後，網友回應「一天不到10度其實不多，蠻正常的」、「貴在電熱水器，變頻冷氣不貴」、「變頻冷氣不關是比較省電沒錯，只要房間溫度到達設定溫度的時候，壓縮機就會低頻運轉」、「我覺得正常，我這邊是台水台電一戶的套房，兩個月電費2400上下，一天開15小時以上，也是變頻」、「房東真好，給你一級變頻冷氣，已羨慕，冰箱如果是舊號型的吃電吃很兇」。

不過也有網友點出，原PO租屋處的最大問題並非變頻冷氣，而是「一度5塊」的電費，「你是貴在1度5元，不是度數」、「5塊的話冷氣還是要關，你自己試試看就知道怎麼樣最省，有插著就會用到微量，但沒有差到多少」、「一度5塊真的很坑人... 我們家夏季電費2500度，平均一度4.6塊，租房子的一度最高可以到6.41」。

▲（示意圖／記者張志浩攝）
▲原PO好奇究竟「一級變頻冷氣」整天不關是否能省電，網友紛紛給予意見。（示意圖／記者張志浩攝）
事實上，台電粉專曾公告冷氣省電吹法，除了現在廣為人知的「一級節能變頻冷氣」外，民眾也要減少開關壓縮機的次數，尤其離開時間僅有1、2個小時的情況，可以選擇送風、調高溫度，但「不要關冷氣」，因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度

《NOWnews》日前也報導，究竟短時間出門到底該不該關冷氣，兩派說法皆有人實行，冷氣裝修數10年的莊師傅則向記者透露，「冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面溫度都時刻在改變」，以冷氣設定16度的情況下，若出門2小時以上，就建議直接把冷氣關掉，因為外頭溫度升高，冷氣壓縮機會以更強力運轉將溫度降下，這時反而更耗電，最簡單的做法就是將冷氣溫度調高一點，例如27、28度，確保室內溫度保持與外頭溫度有一定的差距，不會讓壓縮機有突然強力運轉的情況，就能省電。（編輯：張志浩）

冷氣遙控器藏「噴錢按鈕」！一按電費秒暴漲：超多人吹錯

冷氣29度很舒服？他爽開整天原因曝　內行秒打臉：超耗電

冷氣才買2天！房東「進門偷關」不給吹　網揪疑點喊快逃

冷氣調27、28度太熱？遙控器「按1鈕」涼翻：日本人瘋傳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你最愛夜市的哪一點？

你最愛夜市的哪一點？

繼續作答
即時
推薦閱讀