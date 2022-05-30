冷氣「正確吹法」曝光！眾人開錯20年　內行省一堆錢超爽

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「雖然不缺電，但是都別開比較省」、「再啟動太傷，建議一律24小時開著」、「不用關，調到28度就好」、「我也是一直都會關，後來才知道可以調高溫度開著，不然關掉重啟耗電量超大」、「要關吧，沒在運轉肯定比較省啊」、「要關啊，除非你能保證冷氣不外洩」。
而究竟短時間出門到底該不該關冷氣，兩派說法皆有人實行，《NOWnews》記者也實際訪問到從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他強調「其實冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面溫度都時刻在改變」以原PO是吹16度的情況下，若出門兩小時以上，就建議直接把冷氣關掉，因為外頭溫度倘若升高，冷氣壓縮機還是會以更強力運轉將溫度降下，這時候反而更加耗電，最簡單的做法就是將冷氣溫度調高一點，例如27、28度，確保室內溫度保持與外頭溫度有一定的差距，不會讓壓縮機有突然強力運轉的情況，就能省電。
過去，台電粉專也曾公告冷氣省電吹法，除了現在廣為人知的「一級節能變頻冷氣」之外，民眾一定要減少開關壓縮機次數，尤其是離開時間僅有一、兩個小時時，可以選擇送風、調高溫度不要關冷氣，因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度，如果還是習慣開關冷氣的民眾可要注意啦！將這招學起來，酷熱的夏暑肯定能有感省錢。（編輯：張嘉哲）