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冷氣「正確吹法」曝光！眾人開錯20年　內行省一堆錢超爽

▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）
▲現在疫情期間多數人都待在家，加上夏天來臨，高溫不斷，不少人都會開啟冷氣來涼爽一下。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 10:01:42

台灣即將邁入夏天季節，近幾日氣溫一再飆高，往往到了中午時刻，溫度都衝到30度以上，讓不少防疫待在家的民眾難耐酷暑紛紛開啟冷氣，但長時間吹冷氣迎接而來的就是「巨額電費」的問題，常常讓不少人相當頭痛。近日，就有網友討論「冷氣出門一兩個小時要關掉嗎？」結果貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「我現在每天冷氣都開16度，只要在家基本上24小時沒有關過，有時候想說救救北極熊，是不是出門1到2小時那種，像是跑跑步或者出去買東西可以不用關冷氣啊？還是其實開著就好？抱歉我真的不懂，如果這樣會比較省電嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛回應「雖然不缺電，但是都別開比較省」、「再啟動太傷，建議一律24小時開著」、「不用關，調到28度就好」、「我也是一直都會關，後來才知道可以調高溫度開著，不然關掉重啟耗電量超大」、「要關吧，沒在運轉肯定比較省啊」、「要關啊，除非你能保證冷氣不外洩」。

▲「20年老冷氣」超耗電？過來人一面倒揭真相。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友討論「出門一下」是否應該要將冷氣關掉，引發廣大迴響。（示意圖／翻攝PhotoAC）
而究竟短時間出門到底該不該關冷氣，兩派說法皆有人實行，《NOWnews》記者也實際訪問到從事冷氣裝修數十年的莊師傅，他強調「其實冷氣關不關都沒有一定答案，因為外面溫度都時刻在改變」以原PO是吹16度的情況下，若出門兩小時以上，就建議直接把冷氣關掉，因為外頭溫度倘若升高，冷氣壓縮機還是會以更強力運轉將溫度降下，這時候反而更加耗電，最簡單的做法就是將冷氣溫度調高一點，例如27、28度，確保室內溫度保持與外頭溫度有一定的差距，不會讓壓縮機有突然強力運轉的情況，就能省電。

過去，台電粉專也曾公告冷氣省電吹法，除了現在廣為人知的「一級節能變頻冷氣」之外，民眾一定要減少開關壓縮機次數，尤其是離開時間僅有一、兩個小時時，可以選擇送風、調高溫度不要關冷氣，因為平均每開一次冷氣，壓縮機運轉，耗電量就是1.3度，如果還是習慣開關冷氣的民眾可要注意啦！將這招學起來，酷熱的夏暑肯定能有感省錢。（編輯：張嘉哲）

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