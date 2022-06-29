陳時中賣鹹酥雞？餐車老闆「本尊現身」回應：我比他胖啦
根劇《NOWnews今日新聞》本（29）日報導，「阿中部長兼賣鹹酥雞？苗栗餐車爆紅」有網友在購買鹹酥雞時，竟意外發現老闆撞臉衛福部長「陳時中」，引發萬名網友熱議，對此陳時中也親自認證「有像」，還逗趣表示以為圖片是P出來的。而爆紅的鹽酥雞老闆也現身靦腆回應「我比較胖啦」。
近日有民眾到苗栗府前路上的一家鹹酥雞消費，意外捕捉到老闆酷似衛福部長「陳時中」，將圖片上傳到臉書社團後，吸引萬名網友點讚討論，紛紛笑回「看看人家早上要防疫，晚上賣鹹酥雞，你們還有什麼理由不努力」、「兼職畫面流出」、「斜槓指揮官」、「掛上口罩，有像喔」。
對此，陳時中今日出席國健署LDCT（低劑量電腦斷層）肺癌篩檢起跑活動時，也針對撞臉一事回應，笑說「我本來以為是人家把我的頭放上去，我覺得還蠻像的！」。
根據《ETtoday》報導，老闆得知爆紅一事後也回應，之前也有很多人說他長得像陳時中，但他靦腆表示自己「身材比較胖」，還是有很大的區別，一旁老闆娘也直喊「不像、不像，我覺得不像」。
據悉該店被當地人稱為「苗栗台南鹹酥雞」，特別的點在於可選擇不同醬料，有鹹的苗栗口味、微甜的台南口味，該店受到鄰近居民的喜愛，已經經營超過20年以上，從晚間六點開張營業至凌晨，生意相當不錯。（編輯：鍾怡婷）