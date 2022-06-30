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冷氣開29度爽吹超省？眾臉綠：乾脆別開　2條件逆轉賺翻

▲近日連連高溫好幾天，夏天可以說是已經正式的到來，不少人都已經開啟冷氣吹爆。（圖／記者張嘉哲攝）
▲近日連連高溫好幾天，夏天可以說是已經正式的到來，不少人都已經開啟冷氣吹爆。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 08:50:37

近日連連高溫好幾天，夏天可以說是已經正式的到來，家中必定有的冷氣機肯定是每天都在瘋狂運作，但伴隨而來的恐怕是昂貴的電費，尤其近日電費宣布漲價，萬一住宅用電超過千度，也將直接列入調漲範圍內，讓不少在家工作的民眾相當抖，因此冷氣如何吹、要吹幾度，一直以來都備受關注。就有網友分享自己冷氣都開29度，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出我的習慣就是冷氣只開29度，這樣可以讓自己舒服一點，又可以兼顧環保，我這樣做是不是很棒！」；另外，也有網友分享表示「不知道是怎樣，家裡面的冷氣都設定29度....有沒有人也跟我們家一樣都吹29度的嗎？」

▲冷氣。（記者張嘉哲攝）
▲網友分享自己開冷氣都開29度，好奇有沒有人跟自己相同。（示意圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「乾脆不要開＝＝」、「29度到底是什麼概念啊」、「乾脆別開北極熊更開心」、「有開冷氣就是不環保，要吹29度乾脆別吹」、「搭配循環扇不熱就可以，不求冷，房間也是開到28」、「晚上開29+電扇跟直接開25意思是一樣的」、「因為晚上睡覺體溫會下降，29度真的可以開的啊」、「我以前都以為開28跟外面差不多幹嘛開，結果最近每天都36度，開28就超級涼了，溫度是相對的」、「房間很小的話，29度完全沒問題」、「還是要看坪數，坪數小的話29加上電扇就超涼」。

綜合網友意見分析「29度如果有配電風扇其實不是不可行，晚上睡覺時有設定舒眠的話也是會爬到29度，睡覺時人體溫度會下降，所以開29度+電風扇沒問題；另外就是房間如果小，冷氣噸數也到位的話，29度+電風扇也是超涼！畢竟28度跟29度也是差6％電呢！

而事實上，過去《NOWnews》也曾報導「男吹冷氣24hr設『這溫度』！眾勸：乾脆別開　電費超驚人」內容就提到一名網友24小時兩台冷氣狂吹29度，結果兩個月電費600多元，超省的價格讓一票網友十分驚訝，如果符合坪數較小的民眾，不妨也能試看看29度+電扇；晚上睡覺時也能改為29度+電扇，如果認為舒適、可接受的話就又能省下一筆囉！（編輯：張嘉哲）

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