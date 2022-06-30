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搬家差點丟！他開蓋見「40年老黑金」　全場震驚：是極品

▲原PO差點丟掉奶奶生前所醃的黑金菜脯，被媽媽罵「丟了奶奶晚上會來找你」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO差點丟掉奶奶生前所醃的黑金菜脯，被媽媽罵「丟了奶奶晚上會來找你」。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-30 12:14:53

搬家時總會挖到一些年代久遠的老物，就有一名網友分享，他在搬家時發現一個甕，本來想丟，卻被媽媽罵「丟了奶奶晚上會來找你」，原來這是奶奶生前所醃的菜脯，沒意外已經放40年了，貼文曝光後，許多網友大讚這是「黑金」，更強調這桶值錢程度難以想像。 

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該名網友昨（29）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示在搬家時發現一個甕，本來以為裡面東西壞掉了，要拿去丟，沒想到媽媽卻說「丟了奶奶晚上會來找你」，原來這是奶奶在世時醃的菜脯，沒意外已經放40年了，年紀比原PO還大，他也煩惱喊： 「聽說這個對咳嗽氣管的很好，可是年輕一輩的都說不吃，好難喔。」 

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO透露，這塊黑金菜脯沒意外的話已經放40年了。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，網友紛紛驚呼，「這傳家寶欸」、「千萬別丟它是極品，有錢買不到喔」、「老菜脯價格是用萬為單位在算的」、「那是黑金耶～好險被媽媽攔截」、「這個很貴欸！奶奶真的會來找你」、「不識貨！！這個很讚的說」。 

也有網友狂讚菜脯的功用，「我家有20幾年的，我拿來煮雞湯，不用加鹽，整個超鮮的」、「這個煮湯超好喝，熬那麼久不容易的，那是奶奶的寶，自己留著」、「煮老菜脯雞湯超好吃」、「煮雞湯超好喝好不好，我爸咳嗽不止我才會很小氣的剪一段煮雞湯給他喝」、「傳家之寶，這可以賣很貴，煮雞湯可以放，味道會很漂亮」。（編輯：賴禹妡） 

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