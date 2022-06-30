冰淇淋、霜淇淋誰熱量低？8種冰品熱量陷阱：吃對不怕胖
夏天到了幾乎人人都愛吃冰消暑，但你知道冰品熱量怎麼區分嗎？冰淇淋跟霜淇淋只差一個字，熱量可是差很多！好日子診所家醫科醫師蕭伶茲就分享吃冰聰明選的方法，分析8種冰品的熱量差異，教大家怎麼吃冰不怕發胖。例如冰淇淋與霜淇淋，雖然都叫「Ice cream」，但霜淇淋乳含量較少，熱量100~150大卡，而2球冰淇淋量就高達360到400大卡，所以霜淇淋會是是比較好的選擇。
蕭伶茲進一步指出，冰淇淋與霜淇淋雖然只有一字之差，但顧名思義就是混合牛奶、鮮奶油再加上香料與甜味劑製作而成，差別在於冰淇淋的乳脂含量在10到18%，而霜淇淋的乳脂含量僅有3到6 %，所以冰淇淋的單位熱量會較高。而且霜淇淋會如果選擇杯裝而不用甜筒，相對來說熱量會再少一點。所以不想發胖的朋友，杯裝霜淇淋會是比較好的選擇。
而打開超商的冰櫃五顏六色冰棒跟雪糕，主成分是水和糖組成的是冰棒，再多添加乳脂類的則是雪糕。蕭伶茲表示，通常透明度越高、口味越單純的熱量較低，成分有添加脫脂奶粉、油脂、奶油，看起來不透明的熱量會較高，如果又有內餡或配料，外層又多一層脆皮，一枝雪糕的熱量會高達250大卡，建議民眾選擇清冰冰棒或水果冰爆，對身體負擔就會比較小。
夏天當然少不了來一碗刨冰，刨冰是刨細純水冰塊，基本上無熱量，而另一種雪花冰，是由鮮奶、煉乳與鮮奶油製成的冰磚削片，所以相對來說，一碗雪花冰熱量從200到400大卡起跳，再加上配料大概就跟一個便當的熱量一樣多。蕭伶茲強調，配料的熱量差異也很大，豆類、花生、粉圓熱量高，芋園、地瓜和芋頭尚可，新鮮水果、愛玉、仙草、寒天、木耳熱量低。最後還有件重要的提醒，就是請老闆淋糖水時「手下留情」，不要再額外添加煉乳、黑糖或果醬，建議大家選擇水果刨冰、仙草愛玉冰，相對來說比較不會吃下太多熱量。
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最後是夜市常見的泡泡冰與冰沙。泡泡冰是將冰花跟原料不斷攪拌讓配料與冰緊密混合的冰品，而冰沙是將冰塊與配料打碎組成，兩者口感不一樣，熱量的差異主要是看原料組成和糖的添加量，所以基隆廟口草莓泡泡冰跟星巴克摩卡可可碎片星冰樂，相信選擇前者會是比較健康的選擇。