理專盜客戶存款近3億　二審加重改判12年4月

台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，涉長期侵吞4組VIP顧客的存款高達2.8億多元，直到前（2020）年11月台新銀接獲通報鎖定查帳，周男緊急脫產、預備逃亡時，遭檢調逮捕收押。一審依《銀行法》等罪，合併判處10年6月，上訴後，台灣高等法院今（30）日加重改判12年4月，沒收173萬美金與2億8020萬台幣。可上訴。
檢方調查，43歲的周勵宏任職財務理專10年，負責經營VIP級客戶，自2009年1月9日起，藉推銷金融商品或宣稱能私下協助顧客投資，以方便作業為由，要求客戶在多張空白的出款表單上用印或簽名，再將客戶存款轉匯至胞妹及好友帳戶，製造資金斷點後，再匯進自己帳戶，用於自己期貨、美股等投資，他不僅大方帶朋友上酒店狂歡後由他埋單、給家人與女友生活費，還買了賓士、保時捷等名車。
檢方查出，本案共有6名受害人，一林姓家族即有3人受害，分別被騙取620萬元、1757萬5700元、200萬元，一陳姓顧客被騙取2億5506萬8525元，龔姓顧客被騙取173萬元，張姓顧客被騙取100萬元。
台北地院依銀行法特殊背信、偽造文書罪，判處10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。
檢方認為，周男沒悔意，也沒設法賠償客戶和銀行損失，又積極脫產，請求法院判他10年以上有期徒刑，周、檢均上訴。高院認定，部分事實與一審不同，撤銷改判，並將刑度加重，沒收金額也增加。