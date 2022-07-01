高麗菜竟有分「公母」！神人曝1差異可看出：口感比較脆
高麗菜不但味道香甜，口感又棒，是常見的家常菜之一，不過，高麗菜居然也有分公母！一名網友在市場買了高麗菜後，老闆娘說他幸運買到「公的」，根本撿到便宜，讓頭一次聽到這個說法的他相當困惑，貼文一出，釣出內行人解答：「公母，我們這裡的菜農是用紋路分，公的紋路比較密，口感比較脆，可能一整區的高麗菜只有1-2粒公的。」
網友今（1）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示在市場買高麗菜，一顆只要54元，老闆娘還說這顆是「公的」，大讚他撿到便宜，讓他驚呼：「頭一次聽到還有分公的 母的高麗菜！」
貼文一出，不少網友也困惑留言，「高麗菜還可以分公母嗎」、「公母放一起會生小高麗菜」、「公母！我還聽過番茄分公母、橘子分公母，馬上開醮回去！是看過它們交配是嗎公母咧」、「公的是老婆吃，母的是老公吃」。
不過，也有內行網有指出，「公的高麗菜好吃～但很少見」、「公的比較好吃而且很少要買到真的運氣好」、「紋路比較密集和比較開」、「公的比較少也比較好吃，但是跟我們生理上的公母沒關係啦，純粹是一種說法」、「公母，我們這裡的菜農是用紋路分，公的紋路比較密，口感比較脆，可能一整區的高麗菜只有1-2粒公的」、「公母主要是農家菜販自己在分的，學理上是不分公母或者該說雌雄同體」。（編輯：賴禹妡）