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爭鮮10年前鮭魚曝光！「超狂SIZE」鐵粉吃到撐：回不去了

▲有網友貼出爭鮮10年前的鮭魚生魚片，超狂份量和厚度，隨即引發眾人討論。（示意圖／記者詹鎰睿攝，2022.06.26）
▲有網友貼出爭鮮10年前的鮭魚生魚片，超狂份量和厚度，隨即引發眾人討論。（示意圖／記者詹鎰睿攝，2022.06.26）

編輯中心/綜合報導

2022-07-01 21:59:342022-07-01 23:16:54

本土連鎖迴轉壽司「爭鮮」因價格較便宜且高CP值特點，廣受消費者喜愛，但近日爭鮮宣布鮭魚品項調漲，讓大批常客相當崩潰。對此，就有網友貼出10年前鮭魚生魚片的厚度，對比現今，不禁感嘆直呼「回不去了！」

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有網友於臉書社團《爆廢公社》上表示，「10年前...爭鮮3片30元的鮭魚是這樣吃低～」隨即曬出一張過往舊照，從畫面中可見，原PO事先點了好幾份鮭魚生魚片，而送來的鮭魚各個油脂肥美豐厚。而因點的數量過多加上厚度飽滿，導致周圍的生魚片看似快掉出盤外。但對比現今，則讓原PO不禁難受直呼「現在...2片60元」。

▲網友曬出10年前爭鮮鮭魚生魚片的厚度和份量，讓眾人感嘆「回不去了！」（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友曬出10年前爭鮮鮭魚生魚片的厚度，讓眾人感嘆「回不去了！」（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一出，隨即引發眾人感嘆留言，「我是有吃到4片30元的時代」「唉！回不去了」、「現在鮭魚好貴啊」、「以前好大塊哦」、「這盤有5份吧」、「變這麼貴，怎麼也不見薪水這樣跳漲過啊！」；甚至還有過來人回憶「那時候一次叫了30片鮭魚，那厚度大概吃到快一半就吃不下了」、「最早的時候一份四片，但那時候的我還沒有iPhone可以拍照」。

實際查詢爭鮮迴轉壽司官網，菜單中生魚片一欄，「極厚鮭魚」價格確實已調漲成2片60元；而日前爭鮮也宣布鮭魚品項調漲，包含鮭魚握壽司、鮭魚肚握壽司（一貫）調漲成40元。

此外，《NOWnews今日新聞》曾報導《爭鮮「全新規則」曝光！座位多一張紙　鐵粉崩潰：漲價了》，也有顧客曬出爭鮮全新計價規則，指出座位區多出一張公告，上頭寫著「多樣美味，依色盤計算」，其中計價色盤除了一般常見的30元粉色盤，還多出了40元的花紋黑盤和60元的全黑盤，讓常客們都相當崩潰。（編輯：陳雅雲）

▲爭鮮、壽司、鮭魚、漲價。（圖／記者詹鎰睿攝影，2022.06.26）
▲爭鮮座位出多出一張紙，告示顧客目前結帳「依色盤計算」。（圖／記者詹鎰睿攝影，2022.06.26）

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