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爭鮮「全新規則」曝光！座位多一張紙　鐵粉崩潰：漲價了

▲近日就有網友曝光爭鮮全新計價規則，更曬出座位上多貼一張紙，讓鐵粉崩潰直呼「竟然漲價啦！」（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲近日就有網友曝光爭鮮全新計價規則，更曬出座位上多貼一張紙，讓鐵粉崩潰直呼「竟然漲價啦！」（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 16:06:122022-06-16 16:14:34

近年來不少迴轉壽司品牌進駐台灣，其中本土連鎖迴轉壽司「爭鮮」因價格較便宜且高CP值特點，廣受消費者喜愛。不過，近日就有網友曝光爭鮮全新計價規則，更曬出座位上多貼一張紙，讓鐵粉崩潰直呼「竟然漲價啦！」

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有網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出於爭鮮用餐時的照片，從畫面中可見，座位區突然多出了一張公告，上頭寫著「多樣美味，依色盤計算」，其中計價色盤除了一般常見的30元粉色盤，還多出了40元的花紋黑盤和60元的全黑盤，讓原PO不禁崩潰直呼「爭鮮竟然漲價啦！有沒有推薦其他旋轉壽司，海膽壽司也停售，怒放兩包茶包」。

▲網友發現全新的色盤計價規則。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友發現全新的色盤計價規則。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友發現爭鮮推出新的色盤計價規則。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友發現爭鮮推出新的色盤計價規則。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
照片一曝光，就引來鐵粉心碎直呼，「漲價就更沒有去的動力了」、「這種價錢還不如吃別間」、「這個高於30元一盤就沒有競爭力了」、「小確幸沒了」、「沒有海膽就很少吃了」、「只好把錢省起來了」。

但也有人緩頰，認為「單純去喝茶吃4、5盤還可以」、「只吃茶碗蒸和味噌湯很划算」、「只是恢復原本的售價，沒調漲。爭鮮剛出來時就是有3種價位讓客人自己選擇」、「我也是今天才發現盤子顏色，像是某店的價位了！喜歡吃哪家就吃哪家，反正都差不多價位了」。（編輯：陳雅雲）

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