算命早預言台積電暴跌！Joeman一股都沒賣 喊這句心淌血
台股近日表現疲弱，其中「護國神山」台積電（2330）股價不斷下跌，今（1）日以453.5元作收，股價創下一年半新低。而知名百萬YouTuber「Joeman」5月錄製對決單元時，曾詢問算命老師是否該留下台積電股票，當時就被警告「請你趕快賣掉！再放下去會賠更多」，如今預言成真。對此，Joeman本人也在Instagram回應，透露他目前「一股都沒賣」，但下秒一句卻看出心正在淌血。
《NOWnews今日新聞》曾報導《台積電血崩下跌！Joeman算命老師預言成真 網朝聖後悔了》，Joeman曾以640元買進台積電股票，結果慘被套牢，當時已經快賠掉1輛千萬元的藍寶堅尼跑車。Joeman 5月拍攝「Joe是要對決」算命主題時，剛好詢問老師是否該賣掉台積電股票。
但當Joeman抽牌結束後，老師卻馬上警告「請你趕快賣掉！」老師也解釋，Joeman抽出的3張牌顯示出危機四伏，尤其出現三結義這張牌，出現在感情事業皆好，但在股票市場就不太理想。Joeman影片中透露，當天拍攝日期是5月11日，截至當天收盤價是521元，當時已賠了大約20％。
而今日台積電以453.5元作收，股價創下一年半新低，讓這部影片再成為話題。晚間Joeman本人也在Instagram限時動態回應「沒事啦，一股都沒賣」，但他下秒話鋒一轉，心酸表示「不過就是從小牛變大牛而已，下周預計要拍棺材對決就是了...」，不難看出Joeman也因股票虧損感到無奈。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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