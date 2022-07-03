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「最強乾爹」好好吃！茶湯會推氣泡飲　全家霜淇淋買1送1

▲台北市立動物園可愛馬來貘寶寶的「最強乾爹」，人氣插畫家Cherng與茶湯會聯名17週年墨寶新裝和5款全新飲品；7/5起與全家超商合作「貘貘桃霜淇淋」，能搭配周末霜淇淋買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北市立動物園可愛馬來貘寶寶的「最強乾爹」，人氣插畫家Cherng與茶湯會聯名17週年墨寶新裝和5款全新飲品；7/5起與全家超商合作「貘貘桃霜淇淋」，能搭配周末霜淇淋買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-03 12:18:07

台北市立動物園可愛馬來貘寶寶的「最強乾爹」，人氣插畫家Cherng今夏入侵美食界，與迎接17週年的茶湯會聯名墨寶新裝和5款全新飲品；7/5起將與全家超商合作「貘貘桃霜淇淋」，不只霜料與餅皮會呼應馬來貘為黑白配色，還能搭配周末霜淇淋買一送一的優惠。

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以馬來貘為主角的人氣插畫家Cherng，在台北市立動物園「貘法少女」馬來貘寶寶命名活動一戰成名，原本就擁有「動物褓母卡」、馬來貘家族認養身份的他再度勝出，蟬聯「貘豆」及「貘花豆」兩隻寶寶命名冠軍，成為名副其實的「最強乾爹」。意外以「貘斯霸尬」插曲，促成與速食MOS BURGER摩斯漢堡聯名；還曾替國際精品GUCCI歡慶100週年，打造擁有時尚穿搭的馬來貘LINE動態貼圖

▲茶湯會17週年慶聯名馬來貘插畫 x 春水堂創辦人墨寶，設計多款趣味飲茶情境插畫，帶大家一起春日野餐、夏季潛水、秋日賞月、冬季泡湯。 （圖／春水堂提供）
▲茶湯會17週年慶聯名馬來貘插畫 x 春水堂創辦人墨寶，設計多款趣味飲茶情境插畫，帶大家一起春日野餐、夏季潛水、秋日賞月、冬季泡湯。 （圖／春水堂提供）
今夏正式入侵美食界，茶湯會迎接17週年慶，攜手馬來貘LAIMO結合春水堂創辦人劉漢介的墨寶，打造飲品包裝及周邊商品，並搭配包括期間限定的氣泡飲及東方美人茶共5款全新飲品，視覺與味覺都帶來趣味。

▲茶湯會最新聯名氣泡飲新品，左起：「貘法17」檸檬氣泡飲、葡萄柚氣泡飲，口感豐富，咀嚼控不能錯過。（圖／春水堂提供）
▲茶湯會最新聯名氣泡飲新品，左起：「貘法17」檸檬氣泡飲、葡萄柚氣泡飲，口感豐富，咀嚼控不能錯過。（圖／春水堂提供）
使用台灣在地檸檬和葡萄柚果露，打造的「貘法17」檸檬氣泡飲、期間限定萄萄柚氣泡飲，有如零酒精氣泡雞尾酒般沁涼消暑，加入Q彈爽脆的寒天晶球與咕溜奇亞籽，增添啵啵作響的口感，相當暢快。另外3款各自擁有獨特熟果蜜香風味的東方美人茶，在琥珀色茶湯中點綴微量蜂蜜，以「素顏」、「完妝」美名，展現甘醇、濃韻不同層次的美味；再加入鮮奶融合柔潤風味的「拿鐵」。

▲結合書法美學與插畫藝術的隨行杯、馬克杯、造型筆，可愛又文青。（圖／春水堂提供）
▲結合書法美學與插畫藝術的隨行杯、馬克杯、造型筆，可愛又文青。（圖／春水堂提供）
結合馬來貘LAIMO手繪圖案，與春水堂創辦人揮毫的陶淵明《四時》及李白的「陶然共忘機」墨寶，在全新飲料包裝上展現「藝文衝撞」，並成為環保隨行杯、馬克杯及造型筆的沉浸式情境圖像，讓Cherng忍不住在粉專上自豪，這次的合作「聯名規格整個提升了二十五個檔次」，要粉絲一起「喝爆茶湯會」。

而才剛與日本生吐司嵜本SAKImoto Bakery合作蜜蜜開心果霜淇淋的全家超商，馬上緊接著要於7/5要推出全新聯名Cherng馬來貘的「貘貘桃霜淇淋」，搭配日本長野縣產的白鳳白桃，製作出清爽的雪酪口感，為呼應馬來貘的黑白配色，可選用經典黑色餅皮盛裝，或可搭配馬來貘聯名紙杯。

▲全家新推出「貘貘桃霜淇淋」，霜料是日本白鳳白桃，採用馬來貘聯名配色，7月5日起接檔換掉開心果霜淇淋。（圖／業者提供）
▲全家新推出「貘貘桃霜淇淋」，霜料是日本白鳳白桃，採用馬來貘聯名配色，7月5日起接檔換掉開心果霜淇淋。（圖／業者提供）
7/5～7/7限時三天在官方APP推出5支168元，平均單支34元的優惠，（可兌換到明年1月底）。開賣後還能搭配周末全盈+PAY結帳，享有霜淇淋買一送一的優惠，預告優惠日期為7/8～7/10、7/15～7/17、7/22～7/24、7/29～7/31，下週就能開吃！


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