鹹酥雞夾什麼最虧？「2物」有錢人才吃 老饕認CP值超低
台灣小吃美食眾多，充滿香氣的鹹酥雞除了會被拿來當正餐之外，在夜深人靜的深夜裡，來上一包罪惡的鹹酥雞可以說是不少人的首選，但你知道，鹹酥雞要怎麼夾才會有最大的飽足感跟CP值嗎？近日，就有網友分享自己購買鹹酥雞的經驗，沒想到貼文釣出不少內行老饕迴響貼文。
一名網友在「爆廢公社」公開版貼文指出「鹹酥雞一份50元只有7塊.....一份魷魚50元只有5塊，照片上是剛買回來的完全沒動，兩袋這樣總共是230元，根本是買了個寂寞」只見貼出的照片，除了鹹酥雞跟魷魚本身以外，還有百頁豆腐以及雞腱、雞心以及烤肉串，加起來份量也不多，要價230元讓原PO感到相當失望。
貼文一出，網友紛紛回應「還買得到50元鹹酥雞要偷笑了勒！我們家這邊一份70啦！」、「我們這邊鹹酥雞一份70，魷魚也70，如果不是變貴份量不變，不然只能價格不變份量變少，虧本生意沒人要做」、「都夾肉類跟單價高的，當然空虛，夾點米血、甜不辣、銀絲捲下去，你的心情就會不一樣了」、「現在物價真的好高啊，這樣要230都能吃豪華便當配手搖飲了」、「銅板價的時代結束了，通膨時代要適應了」。
另外，也有不少老饕提到「真正內行的絕對不會點鹹酥雞啊，肉少又貴，要吃鹹酥雞直接吃雞排！」、「敢在鹹酥雞攤買炸魷魚跟鹹酥雞都是勇者，那都是有錢人在吃的」、「鹹酥雞的『鹹酥雞』CP值真的超低，要吃那個不如吃雞排」、「魷魚要吃自己買回來炸！價格差超多」、「鹹酥雞這品項真的超坑，現在一份都是60起跳，也沒幾塊」。（編輯：張嘉哲）