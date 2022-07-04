洋蔥別只當配菜！老饕「秀1招」直接上桌：夏天吃超級爽
洋蔥無論是在大大小小的餐廳，或是家中的餐桌上，都是常見的食材，且價格不高、超市和市場街容易取得的特性，成為許多人的熱愛，而有別於其常作為配菜的印象，近日也有網友分享特色的「洋蔥料理」，不僅十分美味，在炎熱的夏天食用更是適合。
一名女網友在臉書社團「廚藝公社」發文指出，「超便宜的洋蔥，切細絲、泡冰水，撈起後瀝乾，放些柴魚片」，在經過上述步驟後，將成品放入冰箱，冰涼後拿出來，就成為一道夏日佳餚，原PO也貼心補充，若適逢月底想省錢，也可以去掉柴魚片，改淋上和風醬油，冰涼後也相當美味。
貼文一出，各路老饕紛紛回應，「這個超好吃，烤肉加上這個吃，很去油膩」、「這個很讚耶，也可以再加點醋，更提味」、「這道菜真的很有月底儀式感耶」、「冰涼就很適合夏天拿出來吃」、「讚欸！不用再去公園拔野菜了…」、「我都會放鰹魚露，很讚」。
而針對「洋蔥泡冰水」的步驟，原PO也解釋用途為「去辛辣」，且還能讓洋蔥更脆、更甜；此外，若在家中想去除洋蔥的辛辣味，網友們也建議「試試看多換幾次水」、「可以用削皮刀刨洋蔥，再泡冰水後撈起，這樣洋蔥會更薄更好入味，比較不辣」、「不要切太粗，切薄一點泡水比較有用」。（編輯：張志浩）