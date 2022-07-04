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4大店家用環保杯折5元！眾推「最強杯」是它：又輕又好洗

▲7／1起，四大類連鎖店家包含規定飲料店、速食店、便利商店、超級市場，用環保杯買飲料折5元，網友推最強杯子是它：「又輕又好洗」。（圖／業者提供）
▲7／1起，四大類連鎖店家包含規定飲料店、速食店、便利商店、超級市場，用環保杯買飲料折5元，網友推最強杯子是它：「又輕又好洗」。（圖／業者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-04 16:44:49

7月1日起新制上路，規定飲料店、速食店、便利商店和超級市場等4大連鎖業者，須為自備環保杯的民眾提供5元以上之優惠，不少人已開始選購未來的「折價夥伴」，一名網友便PO文尋求眾人購買意見，整理留言後能得知，大家認為不銹鋼加冰霸杯的組合最為無敵。

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原PO於PTT上發文，表示現在的折5元政策相當有感，因為時常去麥當勞買大杯飲料，故詢問是否有推薦的大容量環保杯，且須具有耐碳酸飲料侵蝕及冷、熱都能裝的特性，表示「希望可以一起來為減塑努力！讚啦」。

▲原PO表示冰霸杯保冰效果非常好，而且非常耐用。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO詢問是否有推薦的大容量環保杯。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
該文引來眾多網友討論，整理後得出不銹鋼材質加冰霸杯容量的組合最為好用，「不鏽鋼不會留味道，甚至還能煮一鍋滾水把杯子丟下去消毒」、「研究老半天，後來發現不鏽鋼直飲杯最好用，防漏、輕、好清洗。」，「冰霸杯好用 推薦」、「天氣太熱想留住冰塊我用冰霸杯」。

據悉，不鏽鋼材質耐熱度高、抗腐蝕效果好，用其裝茶水、咖啡等飲料都沒有安全疑慮，但長期使用容易造成顏色沉積，須勤於清洗。若與原PO一樣到喜歡購買含有氣泡的碳酸飲料，應注意瓶內壓力，搖晃後開蓋很容易噴濺而出。

若對環保杯折抵政策適用店家、規則、原因有興趣，可參考《NOWnews今日新聞》所寫之「環保杯6大QA懶人包！今起帶杯折5元　杯子挑多大才夠裝？」。（編輯：李惠婷） 

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