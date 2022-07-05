機車撞爛老闆喊「檢查先收一千」！背後用意曝 眾人秒懂
機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，街上各處都能看見機車行林立，不過由於修理、更換零件的價格較不透明，因此常出現顧客和店家的糾紛，對此有網友就提到，他將自己的機車牽去給師傅修理，但對方卻告知「估價要先收1000元」讓他不禁困惑「合理嗎」，貼文引發討論。
原PO在PTT以「機車現在估價要收費很正常嗎」為題發文，他表示，自己的機車因為被撞爛，於是到某間機車行求助老闆，在經過初步的觀察後，老闆突然表明「公會規定，估價要先收1000元」，原PO聽聞後驚訝直呼「真的假的？房屋水電裝修估價都沒收錢，現在這樣是正常的嗎？還是遇到黑店了」。
貼文一出，網友紛紛留言回應「估價1000很正常啊，檢測不用錢嗎」、「去健檢也會收費啊」、「合理，一堆估價但不發包的更多案例」、「合理阿！一堆估了就去別家做 ，而且老闆有事先講」、「你買車行老闆的時間跟專業評估」、「不然別估，你自己跟他講要修甚麼」、「不然估完了，你不讓他修，他不就做白工，機車行沒這麼容易賺耶」。
而針對機車行如何獲利和生存的議題，《NOWnews》日前也曾實際訪問車行老闆，他坦言「維修費確實是主要收入，但最近物價飆漲，許多店還要負擔電費、房租等，就算騎機車的人多，環境甚至卻比30年前還差，工資上漲也讓很多老闆不再教授學徒」，此外，「現在以傳統機車行爲本業，通常只求不餓死就好，這2年疫情其實已經倒了一堆店，真正還在市場上的人，通常都是用工時來換取營收，1天工作10小時以上已經是常態」。（編輯：張志浩）