機車行超好賺瘋狂開？老闆曝「殘酷現況」嘆：一堆人餓死

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貼文一出引發網友熱議，留言表示「賣車都是母公司賺走錢」、「機車行是賺後續維修」、「會開的多其實是因為相對門檻低吧」、「很多都學徒出來開業勉強餬口」、「冷門小廠出的車，才可能有高額傭金」、「怎麼感覺沒有越開越多」。
而《NOWnews》記者也實際訪問位於中山區機車行的老闆，他透露「現在開機車行要入股廠商比較容易生存，廠商大多會規定某時段內要賣出一定數量的車，才可能藉此賺取紅利金，通常是一個月3台，所以我們賣車主要是希望能留住客人」；至於提到如何獲利和生存，老闆坦言「維修費確實是主要收入，但最近物價飆漲，許多店還要負擔電費、房租等，就算騎機車的人多，環境甚至卻比30年前還差，工資上漲也讓很多老闆不再教授學徒」。
針對機車行是否越開越多，老闆則表示「沒這感覺」，主因是「近幾年大眾運輸、電動車、共享租車興起，其實傳統機車行也正在面臨轉型的挑戰，想要進入這行業，不只要有技術，也要有一定的本金去把車行裝潢用好，客人才會願意買單」，老闆也指出，「現在以傳統機車行爲本業，通常只求不餓死就好，這2年疫情其實已經倒了一堆店，真正還在市場上的人，通常都是用工時來換取營收，1天工作10小時以上已經是常態」。（編輯：張志浩）