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機車行超好賺瘋狂開？老闆曝「殘酷現況」嘆：一堆人餓死

▲有人好奇，許多老闆都說機車行不好賺，但車行卻好像有不斷加開的趨勢，因此發文與網友討論。（圖／記者張志浩攝）
▲有人好奇，許多老闆都說機車行不好賺，但車行卻好像有不斷加開的趨勢，因此發文與網友討論。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-10 10:50:48

機車在台灣數量多、密度高，也因此民眾對「機車行」的需求相當高，街上各處都能看見機車行林立，不過就有網友好奇，「不少機車行都說自己不好賺，但機車行卻好像有越開越多的趨勢」，話題一出，吸引不少人對機車行獲利、生存的猜測。

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原PO在PTT發文指出，現在機車價格飆漲，一台機車售價都要8萬、10萬， 但很多車行老闆卻說「賣一台機車賺沒幾千元，有些更扯說只賺500，甚至有說賠本在賣的，真是佛心」，對此原PO就好奇詢問，既然機車行不好賺，那怎麼會越開越多？

貼文一出引發網友熱議，留言表示「賣車都是母公司賺走錢」、「機車行是賺後續維修」、「會開的多其實是因為相對門檻低吧」、「很多都學徒出來開業勉強餬口」、「冷門小廠出的車，才可能有高額傭金」、「怎麼感覺沒有越開越多」。

而《NOWnews》記者也實際訪問位於中山區機車行的老闆，他透露「現在開機車行要入股廠商比較容易生存，廠商大多會規定某時段內要賣出一定數量的車，才可能藉此賺取紅利金，通常是一個月3台，所以我們賣車主要是希望能留住客人」；至於提到如何獲利和生存，老闆坦言「維修費確實是主要收入，但最近物價飆漲，許多店還要負擔電費、房租等，就算騎機車的人多，環境甚至卻比30年前還差，工資上漲也讓很多老闆不再教授學徒」。

▲「機車」文化是被許多網友討論的焦點，機車除了是台灣人通勤必備的交通工具外，也是不少外國人來台灣想體驗的「台灣味」之一。（圖／shutterstock）
▲老闆表示，台灣雖然機車密度高，但大眾運輸工具、共享車、電動車的興起，讓傳統機車行面臨許多挑戰。（圖／shutterstock）
針對機車行是否越開越多，老闆則表示「沒這感覺」，主因是「近幾年大眾運輸、電動車、共享租車興起，其實傳統機車行也正在面臨轉型的挑戰，想要進入這行業，不只要有技術，也要有一定的本金去把車行裝潢用好，客人才會願意買單」，老闆也指出，「現在以傳統機車行爲本業，通常只求不餓死就好，這2年疫情其實已經倒了一堆店，真正還在市場上的人，通常都是用工時來換取營收，1天工作10小時以上已經是常態」。（編輯：張志浩） 

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