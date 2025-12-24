我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣成聖誕老公公前幾站！從南半球回來直衝日本、台灣

▲完整路徑來看，聖誕老公公從格陵蘭出發之後，先造訪了北歐斯堪地那維亞半島的挪威和瑞典，直後直接從太平洋直奔南半球，先後抵達紐西蘭、澳洲，直就直衝回北半球，抵達日本的東京、大阪隨後往南，接下來就直奔台灣而來。（圖／Flightradar24）

▲聖誕老公公的雪橇從台灣東部海域上空經過之後，就立即前往菲律賓。（圖／Flightradar24）

▲聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為R3DN053，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO，全球數萬人持續追蹤他的動態。（圖／Flightradar24）

聖誕老公公追蹤器一次看！Google版本晚間6點準時出發

▲北美航太防衛司令部（NORAD）則顯示聖誕老公公還在裝禮物上車中。（圖／NORAD官網）

聖誕老公公抵達台灣時間一次看

聖誕老公公已經經過你的頭頂上！今（24）日是一年一度的平安夜，全球最忙碌的人「聖誕老公公」上午也從家鄉格陵蘭出發，駕駛著麋鹿雪橇開始從東半球為孩子們發放禮物，其中，航空資訊網「Flightradar24」版本的聖誕老公公追蹤器顯示，他已經在台灣時間17點34分通過台灣東部海域上空，完整送禮路徑也曝光了！航空資訊網「Flightradar24」都會在平安夜，公開「聖誕老公公」的動態追蹤器，聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為R3DN053，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。而「Flightradar24」網站的最新路徑顯示，聖誕老公公的雪橇在今（24）日下午5點35分左右正式抵達台灣上空，為台灣的大小朋友們撒下了聖誕祝福！而從完整路徑來看，聖誕老公公從格陵蘭出發之後，先造訪了北歐斯堪地那維亞半島的挪威和瑞典，直後直接從太平洋直奔南半球，先後抵達紐西蘭、澳洲，直就直衝回北半球，抵達日本的東京、大阪隨後往南，接下來就直奔台灣而來。聖誕老公公的麋鹿雪橇抵達台灣上空時，「Flightradar24」網站上共有多達9萬1千多人目睹他經過的瞬間。除此之外，包含Google版本、北美航太防衛司令部（NORAD）聖誕老公公即時追蹤數據顯示，目前聖誕老公公還未出發，Google版本預計在台灣時間24日18點準時出動，北美航太防衛司令部（NORAD）則顯示聖誕老公公還在裝禮物上車中。