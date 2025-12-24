我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101大樓前年（2023）在大門矗立一顆6公尺高的「DIOR聖誕樹」，成為耶誕節打卡聖地，但當年在點燈儀式前發生一件插曲，聖誕樹因不明原因倒塌，整棵樹呈現連根拔起之姿，雖未傷及民眾，但後續，施工廠商認為仍在產險公司理賠範圍之內，扣除自負額後求償360萬元，遭法院判敗訴，（不含hashtag）施工廠商是一家櫥窗設計公司，2023年承攬「DIOR聖誕樹」工程在台北101大樓入口施工，11月15日向產險公司投保、公共意外責任保險與雇主意外責任保險，合約中有一項條款是：「本公司之保險責任，於保險期間內，自承保工程開工或工程材料卸置於施工處所後開始，」。，台北市建管處驗收完成的日期則是12月1日，而業者認為，聖誕樹因東北季風的風切效應而倒塌，當時尚未啟用、驗收就發生毀損，共花400萬元修復，依據保單約定內容，「每一事故自負額為損失金額10％」，扣除自負額40萬元後，向產險公司請求給付360萬保險金，但遭到拒絕理賠，申訴、申請評議結果相同，因而提告求償360萬元，並產險公司認為，契約中明定這三件事只要有任何一件發生了，他們就不負給付保險金的責任，，不能因為隔天發生事故就要求理賠；建管處在12月1日完成驗收，並不影響聖誕樹11月23日就啟用的事實。產險公司主張，雙方合約是中華民國產物保險商業同業公會統一制定的定型化契約，相關條款並未明顯不公平，設計公司是自願投保，也具有談判能力去了解相關內容；營造綜合保險承保「施工期間」的風險，啟用之後，聖誕樹暴露於一般大眾接近碰觸的風險，這和還沒啟用前只有業者可接觸的風險明顯不同。台北地院調閱保險契約中的「免責條款」，認定產險公司應負的保險責任，並非一律到保險期間屆滿時終止，對於業者主張免責條款無效，法官指出，企業經營者擬定契約條款，常會作出有利自己而不利消費者的約定，消費者訂立契約之初，也無法對契約內容有任何向企業經營者討論與磋商的餘地，因此，卻沒有提出個別磋商，既然簽約就應該受到拘束。至於；縱使聖誕樹在點燈儀式後進行補漆，或在11月29日舉辦點燈音樂會、12月1日市府會勘驗收，都不影響保險責任已在11月23日終止，因此判決產險公司免賠360萬元。關於。產險公司看了聖誕樹架構管材斷裂的照片，指責業者應該使用圓管卻用扁平方型的管件，施工情形明顯不符設計內容。不過法官並未實質認定倒塌原因，只從免責條款判決櫥窗設計公司敗訴。本案可以上訴。