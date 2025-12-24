全家便利商店本週咖啡優惠來了！今（24）日平安夜全家門市特大杯拿鐵加19元多一杯，還有焙茶拿鐵10元多一杯，還有一日限定千層蛋糕買一送一優惠券；7-11平安夜門市指定拿鐵咖啡10元多喝一杯，APP行動隨時取則有大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元；「LINE禮物」則有7-11馥芮白、特選美式、咖啡珍珠歐蕾買一送一優惠，可寄杯每次兌換一杯分次喝。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月24日至12月28日
◾特大杯冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大杯冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月25日至12月28日
◾FMC 牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC天然水2.2L買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心 辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽沙 經典黑炫咖啡／牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍APP「優惠趣」｜12月24日
◾minimore指定口味千層蛋糕買1送1，5折（原價59元、特價30元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月24日至12月28日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，67折（原價75元、特價50元）
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵，5.7折（原價75元、特價43元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾梔子花青茶第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
📍APP｜12月20日至12月24日
◾好時經典可可6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香草焦糖瑪奇朵／黃金榛果太妃6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵6杯290元，6.4折（原價75元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月31日
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾熱經典好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙單杯35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡單杯35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾單杯35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾單杯35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜12月24日至2026年1月20日，每週五六日上午10點至下午2點
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡美廉社
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
