一年一度的聖誕節將於12月25日到來，今（24）日就是平安夜（Christmas eve），在這個年度大節日前夕，全球最注目肯定就是「聖誕老公公」的行蹤，他在台灣時間24日上午就從格陵蘭乘上麋鹿雪橇，啟程向全世界的小朋友發送禮物與幸福。航空資訊網站「Flightradar24」、Google以及北美防空司令部每年都會在聖誕節時「追蹤」聖誕老公公的位置，去年聖誕老公公抵達台灣的時間大約是晚間10點鐘前後，《NOWNEWS今日新聞》也將不斷更新聖誕老公公的動態，追蹤他抵達台灣上空的一刻，接獲聖誕節祝福！
2025年聖誕老公公抵達台灣時間（更新時間14:05）
Flightradar24：尚未抵達（已經穿越紐西蘭北島）
北美防空司令部：台灣時間下午5點啟程
Google：台灣時間晚間6點出發啟程
聖誕老公公從格陵蘭出發了！從東半球開始巡迴全世界
航空資訊網「Flightradar24」都會在平安夜，公開「聖誕老公公」的動態追蹤器，每年聖誕老公公都會從北極圈的老家格陵蘭島開始出發，帶著大量禮物，從最早迎接聖誕節的東半球開始全球巡迴。
2025年聖誕老公公也已經正式出發了，台灣時間11點50分，聖誕老公公的雪橇正以每小時3795公里的時速，朝南半球的太平洋方向前進，預計將依序經過紐西蘭、澳洲西部，隨後返回北半球依序經過日本、台灣等國家。
聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為R3DN053，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。 目前在「Flightradar24」網站上一共有多達2萬2千多人正在持續追蹤他的持續動態。
📍Flightradar24聖誕老公公行蹤點此查看
聖誕老公公行蹤曝光快70年！抵達台灣上空預測時間曝光
事實上，每年平安夜追蹤聖誕老人的活動至今已有快要70年的歷史，起自於美國在1955年發生的烏龍事件，當時美國的《科羅拉多斯普林斯新聞報》，執行聖誕活動，歡迎小朋友們打電話給聖誕老公公，原本要給出自己公司的電話，讓職員們祝賀小朋友，卻意外誤植，將美國及加拿大組織的北美防空司令部（NORAD）的電話號碼印了上去，最終平安夜那天晚上，司令部就被大量小朋友的來電湧入，不斷追問聖誕老人的行蹤。
時任NORAD指揮官舒普（Harry Shoup）為了不讓孩子們失望，於是就讓接電話的工作人員一一替孩子解答聖誕老人的行蹤，並祝賀他們聖誕快樂，更在後續直接將回報聖誕老人位置設為傳統，成立Official NORAD Tracks Santa，將聖誕老人在平安夜的飛行軌跡、送出禮物等資訊通通數據化。
到了近年，科技巨擘Google也跟上這股風潮，製作出聖誕老人追蹤器，讓大小朋友們能透過網路頁面追蹤聖誕老公公的位置。
📍Google版聖誕老公公追蹤器點此查看
至於聖誕老公公何時會到台灣上空發送禮物呢？根據往年數據顯示，Flightradar24版本的追蹤器大約會在台灣時間24日的21時至22時之間抵達，NORAD、Google版本則是會稍晚一個小時。
資料來源：Google、NORAD、Flightradar24
