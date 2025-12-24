快拿身分出來！7-11慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」7周年生日慶，今（24）日起至2026年1月6日前，姓名對中「不、可、思、議」任1字，亮身分證可換免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。此外，7-11推出迎接新年優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送2
0元購物金，還有思樂冰、 雪淋霜10元多一件，精品美式、拿鐵寄杯買7送7。
7-11請喝免費咖啡！姓名對中任一字換美式
7-11慶祝精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館7周年生日慶，即起全台21家門市推出兩波慶生活動。自12月24日起至2026年1月6日止到複合「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館的門市出示身分證，且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止（限定門市點這查詢）。
7-11跨年優惠！精品美式、拿鐵買7送7
並且7-11自2026年1月1日至6日連續六天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用；還有1月1日思樂冰、
雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋皆推出不限支付工具同規格 「第二件10元優惠」；2026年1月6日前使用icash2.0、icash Pay買一送一，可享霜淇淋買一送一優惠。
同時，迎接新年7-11還有APP行動隨時取精品美式、拿鐵買7送7可寄杯優惠。
📍APP｜1月1日起至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
萊爾富哈密瓜新品！搭指定飲品只要49元
萊爾富即日起至明（2026）年1月20日推出「哈瓜來襲」，多款哈密瓜風味烘焙商品同步登場，包括「哈蜜瓜風味夾心菠蘿」售價38元、「哈蜜瓜風味夾心吐司」售價32元、「哈蜜瓜蒸蛋糕」售價35元，以上商品於早餐時段6點到9點搭配指定飲料，搭配飲品合購價49元。社群討論度居高不下的爆餡三明治，也推出全新口味「哈密瓜乳酪三明治」。
果C果昔新口味「哈瓜戀乳」推出嚐鮮價89元（售價109元），口感清爽；「樂法職人手作哈密瓜金萱奶茶」（售價38元）；「樂法黃金柚蜜綠」（售價32元），以上兩款樂法系列即日起至明年1月20日享單件30元、任兩件55元優惠。
資料來源：7-11、萊爾富
