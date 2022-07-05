男友煮泡麵「丟這包」一起滾！全場嚇壞狂勸分手：太誇張
泡麵不但方便、美味又便宜，是許多人的月底救星，不過每個人煮泡麵的方式都不一樣，近日就有一名女網友透露，男友在煮泡麵給她吃時，竟將整個油包一起丟下沸水裡和麵一起煮，被提醒了還死不認錯，讓她相當崩潰，貼文一出立即引起熱議。
該名網友3日在Dcard中貼文，她以「男友煮塑膠袋讓我吃」為題，表示男友近日煮袋裝泡麵給她吃，由於是乾麵，他擔心調味油包凝固不好加入，便在水煮沸後將麵及油包丟下去一起煮，「沒錯，他油包沒有拆整包丟下去煮」。
原PO看到當場傻眼，和男友說現在天氣這麼熱，油包不會凝固，且這樣煮擔心會有塑化劑，沒想到男友竟回「啊蟹肉棒的塑膠套妳以前還不是丟下去一起煮，妳吃了也沒死啊，又不會怎麼樣」，還叫原PO不吃就滾出家裡，讓她無奈嘆：「什麼叫吃了不會死，還叫我去檢測包裝耐熱跟我吃進去有什麼影響，再來跟他要補償，是在哈囉？」
貼文一出，網友也紛紛搖頭留言，「妳要開始回想在今天發現之前，妳男友煮過幾次乾麵給妳吃了」、「他媽一定沒教他煮過飯」、「是不是不會煮麵還惱羞」、「生活白癡還理直氣壯」、「笑死連煮泡麵都不會，有夠可憐」、「這樣的人居然也有女朋友」、「趁這次趕快分手吧」。（編輯：賴禹妡）