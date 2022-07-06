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LINE最新免費貼圖！狂放送10款總整理　軟萌柴犬來陪玩

▲LINE免費貼圖又來了！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理「瘋狂放送10款」的免費貼圖懶人包，內含不能錯過的隱藏版。最新上線的「柴犬皮皮」、「軟萌白虎球」，都是心臟爆擊的可愛，不下載不行。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE免費貼圖又來了！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理「瘋狂放送10款」的免費貼圖懶人包，內含不能錯過的隱藏版。最新上線的「柴犬皮皮」、「軟萌白虎球」，都是心臟爆擊的可愛，不下載不行。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-06 10:27:46

暑假不只有速食大戰，LINE也來瘋狂放送免費貼圖，《NOWnews今日新聞》才剛幫大家挖出7款，馬上又有新貨再＋3！一次整理「狂放送10款」的免費貼圖懶人包，內含「隱藏版」不能錯過啊。最新上線「柴犬皮皮」又來陪玩，還有圓嘟嘟「軟萌白虎球」，心臟爆擊的可愛，不下載不行啊。

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1、生活市集 ╳ 柴犬皮皮
下載期限：2022/08/4
使用效期：180天
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▲「生活市集 ╳ 柴犬皮皮」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「生活市集 ╳ 柴犬皮皮」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
2、LINE購物品牌名店×白虎球
下載期限：2022/08/3
使用效期：90天
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▲「LINE購物品牌名店×白虎球」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物品牌名店×白虎球」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
3、生活市集 ╳ 魚子醬
下載期限：2022/08/4
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「生活市集 ╳ 魚子醬」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「生活市集 ╳ 魚子醬」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
4、LINE購物 × 日子還是要過鴨免費貼圖
下載期限：2022/07/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件即可免費下載！

▲「LINE購物 × 日子還是要過鴨免費貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物 × 日子還是要過鴨免費貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
5、玩遊世界 菱距離
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
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▲「玩遊世界 菱距離」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「玩遊世界 菱距離」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
6、家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
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▲「家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
7、國民法官 × 希多士&喬治 第二彈
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
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▲「國民法官 × 希多士&喬治 第二彈」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「國民法官 × 希多士&喬治 第二彈」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
8、Vespa × Johnnp-主題貼圖
下載期限：2022/07/24
使用效期：180天
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▲「Vespa × Johnnp-主題貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「Vespa × Johnnp-主題貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
9、動滋動滋！康寶媽媽動起來
下載期限：2022/07/24
使用效期：180天
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▲「動滋動滋！康寶媽媽動起來」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「動滋動滋！康寶媽媽動起來」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
10、Audi 全心服務 智能啟動
下載期限：2022/07/27
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「Audi 全心服務 智能啟動」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「Audi 全心服務 智能啟動」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）

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