必勝客「買1送5」拼了！外帶大披薩送2小＋烤雞、可樂
暑假速食優惠吃不完，7月一到各大業者紛紛推出划算好康搶客人，《NOWnews今日新聞》再為大家挖出隱藏版「密碼優惠」！街口支付幫大家提早慶祝父親節，必勝客外帶披薩「買1送5」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂，超豪華組合現賺1000元。肯德基5塊雞桶澎湃套餐，搭配雞塊、蛋撻一起吃，也只要333元。
即日起至8/31的街口支付會員限定優惠，只要儲存圖片或截圖下來，在線上點餐或實體門市，使用街口支付付款，並出示優惠券（或手機圖檔），秀出密碼就能享有優惠。
必勝客「買1送5」現賺1000元
消費者只要外帶購買1個鬆厚大比薩（限定650元(含)以上口味，650元以下不可選購），就送2個鬆厚小比薩（限定390元(含)以下口味）＋1份BBQ烤雞（3腿3翅；翅腿／二節翅）＋1份薯金幣(小)＋1.25L可樂一瓶，當場現省1000元！
線上點餐時，請至必勝客官網進入訂購頁面後，點選線上點餐的「優惠券專區」，再輸入活動代碼「22876」訂購。
肯德基「特價333元」88節套餐
恩重如山88節套餐內容包括，5塊雞(桶)＋4塊上校雞塊＋3顆原味蛋撻＋2杯冰紅茶(中)，特價只要333元。線上點餐請至肯德基官網「優惠券專區」，輸入優惠代碼「22868」，即可享有優惠喔。
另外，暑假麥當勞歡樂送推出「深夜食堂」快閃8.4折優惠。頂呱呱自7/6起，連續5天推出「原味雞腿5支188元」，呱呱包加價購只要49元。拿坡里炸雞專賣店義式雞腿桶「買8送8」，特價449元再送8隻義式雞翅。還有漢堡王牛肉堡、薯條、辣薯球通通「買1送1」，爽吃到8月底。