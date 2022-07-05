婚禮辦桌總要硬塞「1活動」！賓客狂喊尷尬：實在沒必要
辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，而許多婚禮在進行過程中，除了準備佳餚給來訪的賓客享用外，也準備許多額外活動，舉凡致詞、表演、影片回顧、丟捧花等都非常常見，對此就有網友分享，他認為婚禮上的「才藝表演」其實沒有必要，道出原因後引起一陣討論。
原PO在PTT發文提及，現在很多人辦婚禮都會有才藝表演，以自身經歷來說，原PO就過長笛、鋼琴、跳舞、唱歌等，接著他話鋒一轉，表示「每次才藝表演開始，主持人就會要求大家停下碗筷，來看新郎、新娘的才藝表演，其實我沒有很喜歡婚禮的表演環節，畢竟大家都不是專業的，新人表演不僅勉強了自己，也勉強了來賓」。
原PO最後再補充「之前還有參加一次是對嘴唱歌，心裡的OS完全就只有『何必呢？』大家喜歡婚禮的表演環節嗎？現在是不是要有才藝才可以辦婚禮啊」。
貼文曝光掀起熱議，不少網友贊同原PO觀點，「搞得很像成發啊，我通常只會看成長短片」、「不喜歡，有點尬」、「如果會繼續上菜就OK，但很常碰到都是關燈+不上菜 」、「不喜歡，也很討厭闖關活動」、「不是很愛啦，但不要太長都還可以」、「最不希望上菜前表演，或延遲上菜時間」、「真的除非專業，不然滿滿尷尬」。
不過另一派網友也有不同看法，直言「婚禮的重點不是賓客吃飯，本來就是新人規劃的活動」、「他們只是做自己喜歡的事，反正你也只是去吃東西」、「一輩子可能就這一次在舞台上在鎂光燈下，看人家風光一次有什麼不好」、「參加婚禮就是去同樂」、「婚禮的主角就是新人啊，應該要抱著祝福對方的想法去，而不是花心思挑毛病」。
而《NOWnews》日前也曾報導，過去就有網友討論婚禮上「不必要的環節」，眾人紛紛點名「施放氣球」，認為「施放氣球絕對會造成環境問題」、「遇過幾次氣球纏電線，蹦一聲整條巷子直接跳電，之後看到都有恐懼」、「希望別為了畫面美而破壞環境」。（編輯：張志浩）