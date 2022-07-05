餐飲名店「第二代不接手」？ 內行點破原因：賺翻也不敢

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原PO認為，名店的收入絕對是比外面的工作來的高許多，「就營收來說，搞不好還不輸給台灣一般的中小企業，這麼好的成果應該是每個小孩都會羨慕想要接收的，可是為什麼老闆卻把這樣辛苦打拼下來的事業，卻交給其他親戚接，而不是叫自己的小孩回來接手呢？」
貼文掀起熱議，網友回應「累爆，不如店面租給人作，收租金就好」、「小時後就幫忙，自然知道餐飲有多累」、「用肝、時間和犧牲生活品質換金錢，這代價不是每個人都付的起」、「很多父母都不想小孩接，因為苦過來，不想小孩也重複」、「寧願用上一代賺的錢去投資房地產，輕鬆穩賺」、「這種做吃的，也很多都好幾間房子，稅那麼低，靠房產增值早就賺比賣吃的多了」。
此外，也有內行認真回文分析，列舉4點第二代不接餐飲名店的原因，分別是「小孩想做父母不給做」、「小孩從小被逼著幫忙知道箇中辛苦」、「小孩想接想改變模式，但父母守舊，堅持古法」、「店生意很好，小孩有一個以上，搶著接店」；他強調，名店第二代接手問題大概都離不開以上幾種，「若在第一代已經發展的很有規模，比如有分店有中央廚房， 通常第二代接手的意願相對較高」，畢竟「當老闆」跟「自己做」是有差的。 當然，願意接手是一回事，做得好不好是另一回事。（編輯：張志浩）