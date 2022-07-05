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餐飲名店「第二代不接手」？ 內行點破原因：賺翻也不敢

▲台灣每間餐廳都有其獨有的特色，而無論是本土或異國美食，總有些店家會因各種原因，被冠上「名店」的稱號（示意圖／取自pixabay）
▲台灣每間餐廳都有其獨有的特色，而無論是本土或異國美食，總有些店家會因各種原因，被冠上「名店」的稱號（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 17:48:52

台灣美食文化多元，小至路邊攤販，大至高級餐廳，每間店都有其獨有的特色，而無論是本土或異國美食，總有些店家會因各種原因，被冠上「名店」的稱號，不過有網友卻指出，這些餐飲名店營收不低，為何有些人的第二、三代都不想接手，貼文一出掀起熱議。

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原PO在PTT發文表示，近日看美食節目在介紹某家賣什錦麵的名店，該店從開店到打烊，生意都非常的好，不過「照理說會一直經營下去，且友第一代打下基礎，第二代在經營上會輕鬆許多，也不用自己從頭去摸索，或擔心生意不好，可是很奇怪，第一代的老闆明明有兩個小孩，第二代卻沒有意願接手生意這樣好的名店，實在很不合常理」。

原PO認為，名店的收入絕對是比外面的工作來的高許多，「就營收來說，搞不好還不輸給台灣一般的中小企業，這麼好的成果應該是每個小孩都會羨慕想要接收的，可是為什麼老闆卻把這樣辛苦打拼下來的事業，卻交給其他親戚接，而不是叫自己的小孩回來接手呢？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO認為，第一代已打下良好的基礎，第二代接手理應更輕鬆，但為何有些人選擇放棄這些優勢？（示意圖／取自pixabay）
貼文掀起熱議，網友回應「累爆，不如店面租給人作，收租金就好」、「小時後就幫忙，自然知道餐飲有多累」、「用肝、時間和犧牲生活品質換金錢，這代價不是每個人都付的起」、「很多父母都不想小孩接，因為苦過來，不想小孩也重複」、「寧願用上一代賺的錢去投資房地產，輕鬆穩賺」、「這種做吃的，也很多都好幾間房子，稅那麼低，靠房產增值早就賺比賣吃的多了」。

此外，也有內行認真回文分析，列舉4點第二代不接餐飲名店的原因，分別是「小孩想做父母不給做」、「小孩從小被逼著幫忙知道箇中辛苦」、「小孩想接想改變模式，但父母守舊，堅持古法」、「店生意很好，小孩有一個以上，搶著接店」；他強調，名店第二代接手問題大概都離不開以上幾種，「若在第一代已經發展的很有規模，比如有分店有中央廚房， 通常第二代接手的意願相對較高」，畢竟「當老闆」跟「自己做」是有差的。 當然，願意接手是一回事，做得好不好是另一回事。（編輯：張志浩）

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