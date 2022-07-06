幸福員餐不能只有餐點強！普橘島首席咖啡師「一生懸命」
近來天氣炎熱，對於許多上班族來說，來一杯冰冰涼涼的咖啡既消暑又能提神醒腦，盤點市面上的選擇，超商講求咖啡快速方便；連鎖咖啡店品質佳，但價位偏高，通常難以兩全！有鑑於此，號稱「最狂員工餐廳」的普橘島，也就是橘子集團的員工餐廳，每到換季時，首席咖啡師「大寶」及配合的烘豆師，會依生豆品質、規劃及訴求，調整咖啡豆配方，讓精品咖啡豆發揮最好的風味，也希望能讓所有橘人體驗、品嚐差異之處。
在台灣，咖啡的存在有如三餐，甚至更勝三餐，咖啡店的密度更是比值上升，橘子集團為了讓每一位員工不用跑遠，在自家餐廳也能品嚐職人級咖啡，旗下員工餐廳－普橘島不僅有著CP值爆表的餐點，對於咖啡的講究更是不輸外頭咖啡廳，而隱藏好味道的秘密，就是來自於擔任舵手的首席咖啡師大寶，他秉持著，對待生活的態度，就跟沖泡咖啡一樣有所堅持。
從大學畢業後便開始探索咖啡的大寶，不斷培養自身技術、增進對咖啡豆的認知，期望能煮出精品咖啡與連鎖店的分別，更跨下豪語，「我想讓好咖啡，不再只是提神飲料。」
大寶說到普橘島的咖啡歷程，算是一條漫漫長路，當初抱持著「想讓橘人喝到好咖啡」的想法前來應徵，後續歷經了一段時間的開擴期，才從既有的咖啡文化翻新到目前的樣子，讓精品咖啡豆發揮最好的風味。大寶一雙巧手有如魔術般，將一顆顆的咖啡豆化作空間香氣，他敏銳的觀察像是最近炎熱屬夏季，許多人偏好清爽、無負擔的口感，選擇冰美式的人較多；到了寒冷的冬季，就偏好較濃郁、香醇的味道，所以大多數人都喝熱拿鐵。另外，普橘島表示，去(2021)年，冬季配方很特別，使用的咖啡豆皆來自哥倫比亞產區，味道濃郁、甜感較重，其中更是加入了水洗處理法的藝伎豆，espresso 香氣十足，就連尾韻也飽滿醇厚!
「人生若能專心做好一件事，就是最偉大的事」大寶對待生活的態度，就跟沖泡咖啡一樣有所堅持，工作、健身、打球都是興趣，唯有好好安排時間，才能懂得享受日常。大寶也對所有橘人招手，「工作累了，別忘了來普橘，讓好咖啡，成為你的日常必備！」