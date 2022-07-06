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寄杯客拿環保杯「無法退5元」？店員曝苦衷：要自掏腰包

▲環保署限塑新政從今年7月1日上路，不少連鎖超商、餐飲店都必須提供自備飲料杯至少5元的價差優惠。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲環保署限塑新政從今年7月1日上路，不少連鎖超商、餐飲店都必須提供自備飲料杯至少5元的價差優惠。（示意圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 10:48:352022-07-06 11:09:11

環保署限塑新政從今年7月1日上路，不少連鎖超商、餐飲店都必須提供自備飲料杯至少5元的價差優惠。不過就有民眾表示，自己使用環保杯兌換紙本寄杯額度，卻有門市店員不願退5元，後續過程也引發熱議。

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原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「今年四月底因為超商有活動，我在住家以及公司附近分別寄了60杯咖啡，是使用紙本寄杯方式，方便平時兌換」。

▲原PO疑惑為何兩間店針對紙本寄杯的環保杯退費有不同的規定，隨後也有店員跳出解釋背後原因。（圖／翻攝《爆怨公社》）
▲原PO疑惑為何兩間店針對紙本寄杯的環保杯退費有不同的規定，隨後也有店員跳出解釋背後原因。（圖／翻攝《爆怨公社》）
近期因限塑新政，自備環保杯能有5元折扣，原PO也分別到兩間超商，自備環保杯兌換咖啡，而第一間店員也表示「不分紙本或APP，只要購買的時候沒有折過環保杯的價格就可以折」；但另一間門市的店員則回應「APP寄杯才能折，紙本寄杯不行，因為紙本是買斷的」。

此時原PO又提出疑惑「為何別家店說可以，你家就是說不行？」此時店員卻有些動怒回應「好啦...我個人貼給妳5元行了吧？」這樣的遭遇也讓原PO相當困惑「我就想知道為何兩家店說法不一樣而已」。

貼文曝光後，立刻有其他超商店員跳出解釋幫忙釋疑「門市人員路過，因為紙本寄杯是手寫，早就已經結帳買斷，所以要退五元，得門市自己貼錢，APP寄杯是系統紀錄，不存在買斷問題，超過寄杯期限，逾期領取您得自己貼錢補差價，以上簡單說明」、「環保杯5元是總公司的政策，跟店面自己的促銷印紙本不一樣，紙本已經是優惠含杯了，與總公司環保杯無關聯」、「紙本不能折扣，先前發票已經打出來了，等於買斷，除非您現場買現場電腦打折扣，店員飄過....然後現在紙本寄杯已經漸漸沒有，避免紛爭」、「APP記杯會經過收銀機有記錄，紙本寄杯不會，這樣結帳時就會少錢，而且折五元是存在APP裡面」。

▲為了鼓勵民眾自帶杯子做環保，連鎖超商、超市、飲料店及速食店自7月1日起，自帶杯優惠提高到至少5元。（圖／取自 pxhere ）
▲為了鼓勵民眾自帶杯子做環保，連鎖超商、超市、飲料店及速食店自7月1日起，自帶杯優惠提高為至少5元。（圖／取自 pxhere ）
另外也有常客分享經驗談「紙本寄杯是店家給的彈性…外加金額全部都已經核算了，如果要這樣去爭取，之後紙本寄杯的店家一定會越來越少的」、「直營跟加盟店的差別吧」、「紙本因為已經結算了，我們那邊也是，紙本我直接結帳有杯子就一次全扣了（那時候是三元）」、「會開紙本應該是當下活動就要買斷，但店家為了業績也讓客人方便，先結清入帳商品之後慢慢取貨，你現在要叫店家退5元，他真的要自掏腰包」、「紙本是店家給方便(或是說想拉業績)才做的，不然一般最多只能寄收據，我這邊的店是紙本不折，現買和APP才有折5元」、「我理解的是寄杯已經結完帳開完發票了，要再參加後續的活動當然不行，如果APP可以應該也是後續發放折扣券吧！」。

而針對其他自備環保杯的問題，先前《NOWnews今日新聞》也整理民眾最困惑的6點QA，一次搞懂環保杯新規。（編輯：潘毅）

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