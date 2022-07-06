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開車「最大魔王」眾點頭認了是它！苦主崩潰+1：壓力山大

▲原PO表示每次開車時，遇到「路邊停車」的壓力都超大，貼文一出，釣出一堆苦主認了。（示意圖／擷取自pexels）
▲原PO表示每次開車時，遇到「路邊停車」的壓力都超大，貼文一出，釣出一堆苦主認了。（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 14:11:54

對許多開車新手來說，上路並非最困難的事，反而是「停車」讓最多人提心吊膽，因為現在很多停車位都太窄了，深怕一個不小心就撞到其他車輛；對此，就有網友表示「路邊停車」壓力超大，貼文一出，釣出一堆苦主認了「壓力山大」。

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該名網友在PTT以「路邊停車484壓力超大的？」為題發文，表示尤其車流量大、路比較小條的地方，「你沒停好，彷彿全世界就在等你一個，停太久或者停太歪還會被笑，是不是壓力超大的」。

▲原PO表示每次開車時，遇到「路邊停車」的壓力都超大，貼文一出，釣出一堆苦主認了。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示每次開車時，遇到「路邊停車」的壓力都超大，貼文一出，釣出一堆苦主認了。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「因為你還太嫩，老手根本不怕」、「停車幾秒鐘的事情」、「怕就花錢停P」、「你不夠無恥罷了」、「遇到叭我的，我偏要慢慢來」、「你一定很少開車，不要出來害人」、「你約叭我越慢，嘻嘻」、「還好，沒什麼感覺」。

其中，也釣出一堆苦主，「路邊停車苦主QQ」、「真的，要有十秒內停好的功力」、「而且停不好要再一次，壓力山大」、「路邊停車重點在第一切的角度，角度不夠好就是停半天」、「X真的，實際的路邊停車格子通常很小，然後駕訓班格子超大，根本沒得比練心酸」；但也有網友認為，「多練習吧，兩輪四輪都一樣」、「進步還是需要靠壓力，加油」、「停習慣了就不會」、「如果可以，讓其他車先通過再慢慢停」。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前曾報導停車都停不好？達人抖『神招』一次就成功：魔王車位也行」一文，抖音《聰哥說車》分享「路邊停車」方法，距離旁邊的車50公分直直往前開，當後照鏡和旁邊車的後照鏡對齊了，就把方向盤往右打死，觀察左邊後照鏡往後倒，當看到後車「整台」露出來的時候，就回正方向盤，接著看右邊後照鏡，繼續往後倒，當門把和路邊突起物交叉時，方向盤向左打死，這樣一次就能停進去了。（編輯：郭佩蓉）

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