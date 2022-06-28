停車都停不好？達人抖「神招」一次就成功：魔王車位也行
對許多開車新手來說，上路並非最困難的事，反而是「停車」讓最多人提心吊膽，因為現在很多停車位都太窄了，深怕一個不小心就撞到其他車輛，尤其又以最困難的魔王車位「路邊停車格」最讓人頭痛；對此，就有內行教導「神招」，只要記住了，就能讓你不管遇到什麼車位都能一次停好。
抖音《聰哥說車》在影片「太好啦！以後用這個方法，不管什麼車位都能一把進」分享，首先是「路邊停車」，非常簡單，距離旁邊的車50公分直直往前開，當後照鏡和旁邊車的後照鏡對齊了，就把方向盤往右打死，觀察左邊後照鏡往後倒，當看到後車「整台」露出來的時候，就回正方向盤，接著看右邊後照鏡，繼續往後倒，當門把和路邊突起物交叉時，方向盤向左打死，這樣一次就能停進去了。
第二則是「倒車入庫」，也很簡單，順著車位線直直往前開，當後照鏡和車位的庫角對齊時，就把方向盤往右打死，往前開，然後在左邊後照鏡中看到目標車位的庫角時，就把方向盤向左打死，往後倒車，這樣車子很順利的就停進去了。
最後是「斜線停車」，順著車位線平行往前開，當後照鏡和目標車位的庫角「對齊時」，方向盤向右打滿，往前開，然後觀察後照鏡，當看到車身和車線平行了，就回正方向盤，往後倒車，這樣就能一次成功。
影片一出，網友狂讚，「我學會了」、「收藏了，每次看一下」、「謝謝你的指點，我學會了」；但也有網友笑虧，「一看就會，一開就廢呀」、「老司機，全憑感覺...」、「眼睛會了」、「眼睛會了手不會，哈哈哈哈哈」、「一下就忘光啦」。（編輯：郭佩蓉）