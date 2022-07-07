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暑假「高空吃到飽」天天有折扣！Mega50 4人同行1人免費

▲暑假除了國旅補助解鎖，餐飲優惠也齊發！新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」天天祭出折扣，全台最高吃到飽50樓Café自助餐享「4人同行1人免費」；新派粵菜望月樓打造黨蔘當歸燒鵝等全新菜色，消費滿額贈千元紅酒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假除了國旅補助解鎖，餐飲優惠也齊發！新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」天天祭出折扣，全台最高吃到飽50樓Café自助餐享「4人同行1人免費」；新派粵菜望月樓打造黨蔘當歸燒鵝等全新菜色，消費滿額贈千元紅酒。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-07 15:18:042022-07-07 15:52:25

暑假不只國旅補助解鎖，好胃口也跟著沸騰起來！新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」天天祭出折扣優惠，全台最高吃到飽50樓Café自助餐，假日也享「4人同行1人免費」；可以眺望台北101的Asia49亞洲料理及酒廊，消費滿額送「浴火鳳凰香料烤雞」；新派粵菜望月樓打造全新菜色，消費滿額贈千元紅酒。

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遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的「Mega50餐飲及宴會」，位於板橋大遠百旁超高大樓的最高樓層，堪稱「新北美食地標」。48樓的粵菜餐廳「望月樓」，以新派粵菜與造型港點獲新北口碑第一；同樓層還有可容納40桌餐席的「Mega50宴會廳」。49樓打造雙北最高的花園景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，而全國最高「50樓Café」自助餐聽則位於50樓。

▲50樓Cafe擁有360度環場無邊際美景，是全台最高的自助餐廳。（圖／Mega50提供）
▲50樓Cafe擁有360度環場無邊際美景，是全台最高的自助餐廳。（圖／Mega50提供）
50樓Café自助餐廳為全台最高樓層的吃到飽，主打「從產地到餐桌、安心上菜」的澎湃海陸百匯，搭配開闊地高空美景佐餐，七月為週五至週日午晚餐營業，提供四人同行、一人免費的禮遇。相較於其他餐廳遇假日時段反而要加價，該優惠可說是非常划算。

▲Asia49招牌菜「浴火鳳凰香料烤雞」，桌邊秀氣勢十足。（圖／Mega50提供）
▲Asia49招牌菜「浴火鳳凰香料烤雞」，桌邊秀氣勢十足。（圖／Mega50提供）
Asia49亞洲料理及酒廊擅長南洋美食及新創調飲，廳外環繞高空花園擁有可以遠眺台北101大樓的迷人視野，目前一週七天雖縮短消夜時段，整個七月的週一至週四午晚餐，單筆消費滿2,000元以上，就送招牌「浴火鳳凰香料烤雞」一隻（市價900元）。

而且烤雞是以桌邊秀的形式上菜，在雞身上澆淋烈酒後、再將之點燃，可近距離觀賞效果十足的火燒雞，並為雞肉帶來輕盈酒香。

▲製程及其費工的「鴨肝炒蠔鬆」，鮮香滋味在嘴裡滿溢。（圖／記者蕭涵云攝）
▲製程及其費工的「鴨肝炒蠔鬆」，鮮香滋味在嘴裡滿溢。（圖／記者蕭涵云攝）
望月樓由主廚蘇權暉掌勺全新菜色，首度開賣的「黨蔘當歸燒鵝」，以正宗烏鬃鵝烹製；經典老菜翻新的「陳皮煎土魠魚餅」、「鴨肝炒蠔鬆」；以及色味俱佳的「和牛蘆筍粉果」、「流沙芝麻球」。

七月為週四至週日午晚餐營業，凡用餐單筆消費滿5,000元以上，即贈聖西蒙胡米亞紅酒一瓶（市價1,300元）產自百年歷史、且是全歐出口數第一大的酒莊JGC的名酒，果香濃郁，尾韻甘醇。

▲Mega50位於新北最高百揚大樓頂端，視野遼闊。（圖／Mega50提供）
▲Mega50位於新北最高百揚大樓頂端，視野遼闊。（圖／Mega50提供）
長年擁有忠實粉絲的「沐樺和牛海鮮火鍋」，從民生社區紅到信義區進駐微風南山，餐廳於七月正式進化為3.0版升級重新開幕。即日起至7/17(日)祭出頂級食材超狂回饋二選一，只要兩人消費滿1,099元，就送「黃金蟹」兩隻；或選擇海陸套餐，可享日本新鮮直送「生食級超大生蠔」一顆。

▲海味豐富的泰式酸辣海鮮鍋。（示意圖／微風集團提供）
▲海味豐富的泰式酸辣海鮮鍋。（示意圖／微風集團提供）
另舉辦開幕活動「沐樺熟客大聲說」，只要揪兩位新朋友到店用餐，再送精選肉盤乙份。更首度打出史無前例超優惠價格，只要799元起就能吃到波士頓龍蝦。

▲沐樺和牛海鮮火鍋正式改裝3.0。（圖／微風集團提供）
▲沐樺和牛海鮮火鍋正式改裝3.0版。（圖／微風集團提供）
▲超大生蠔和牛鍋。（示意圖／微風集團提供）
▲超大生蠔和牛鍋。（示意圖／微風集團提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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