暑假「高空吃到飽」天天有折扣！Mega50 4人同行1人免費

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50樓Café自助餐廳為全台最高樓層的吃到飽，主打「從產地到餐桌、安心上菜」的澎湃海陸百匯，搭配開闊地高空美景佐餐，七月為週五至週日午晚餐營業，提供四人同行、一人免費的禮遇。相較於其他餐廳遇假日時段反而要加價，該優惠可說是非常划算。
Asia49亞洲料理及酒廊擅長南洋美食及新創調飲，廳外環繞高空花園擁有可以遠眺台北101大樓的迷人視野，目前一週七天雖縮短消夜時段，整個七月的週一至週四午晚餐，單筆消費滿2,000元以上，就送招牌「浴火鳳凰香料烤雞」一隻（市價900元）。
而且烤雞是以桌邊秀的形式上菜，在雞身上澆淋烈酒後、再將之點燃，可近距離觀賞效果十足的火燒雞，並為雞肉帶來輕盈酒香。
望月樓由主廚蘇權暉掌勺全新菜色，首度開賣的「黨蔘當歸燒鵝」，以正宗烏鬃鵝烹製；經典老菜翻新的「陳皮煎土魠魚餅」、「鴨肝炒蠔鬆」；以及色味俱佳的「和牛蘆筍粉果」、「流沙芝麻球」。
七月為週四至週日午晚餐營業，凡用餐單筆消費滿5,000元以上，即贈聖西蒙胡米亞紅酒一瓶（市價1,300元）。產自百年歷史、且是全歐出口數第一大的酒莊JGC的名酒，果香濃郁，尾韻甘醇。
長年擁有忠實粉絲的「沐樺和牛海鮮火鍋」，從民生社區紅到信義區進駐微風南山，餐廳於七月正式進化為3.0版升級重新開幕。即日起至7/17(日)祭出頂級食材超狂回饋二選一，只要兩人消費滿1,099元，就送「黃金蟹」兩隻；或選擇海陸套餐，可享日本新鮮直送「生食級超大生蠔」一顆。
另舉辦開幕活動「沐樺熟客大聲說」，只要揪兩位新朋友到店用餐，再送精選肉盤乙份。更首度打出史無前例超優惠價格，只要799元起就能吃到波士頓龍蝦。
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