kafeD精品咖啡助攻 台北101「雲端夏令營」夕陽陪看電影
迎接暑假，台北101為家庭客於89樓觀景台舉辦「雲端夏令營」，以法國為主題的3大體驗，伴隨夕陽一起欣賞親子電影院、假日說故事與手作，還有首屆高空繪畫比賽，報名就能獲得價值近800元的大禮包，有機會得到最高獎金2萬元。台中超人氣精品咖啡kafeD嶄新進駐，打造全台最高咖啡廳，喝得到獨家虹吸式德系咖啡。
台北101幻化「法國夢想假期」為現實，於89樓觀景台打造「雲端上的法式夏令營」，自7/1(五)～8/31(三)推出3大高空體驗迎接暑假。在藍天白雲映襯的全方位360度絕佳大台北視野，舉辦首屆「雲端上的異想城市創意繪畫比賽」，不分年齡於7/1(五)～8/14(日)都能報名，參賽即能獲得價值近800元的大禮包，還有機會得到最高獎金2萬元。
台北101與富邦文教基金會合作舉辦「momo mini雲端親子電影院」，伴隨夕陽欣賞歐陸兒童電影，於7月、8月每周五、六、日的傍晚17:30～18:30，於觀景台東南角的秘境花園放映超過20部國際兒童影展動畫。
並與法國文化協會合作親子「雲端上的法式故事營」，於暑假每周六下午13:30及15:00，每場次限額15名，由台灣法國文化協會以及台北101觀景台的故事姊姊雙搭檔，引領小朋友進入法國童話世界探險，搭配簡單歌曲、小遊戲、藝術手作等活動，輕鬆愉快學習法國文化以及簡易法語。
7/1起台中超人氣精品咖啡kafeD嶄新進駐，於台北101高空89樓觀景台打造全台最高咖啡廳，提供台北獨家虹吸式咖啡，不同於手沖層次分明的質感，風味更顯飽滿濃郁。在稻穀環保材主牆營造的經典包浩斯風格空間裡，啜飲德系咖啡搭配招牌年輪蛋糕、獨創年輪厚夾心或甜點，讓大人小孩都能享受雲端上的愜意。於12/31前凡購買觀景台門票，還可獲得100元限定套餐組合抵用券。
7/7起於kafeD旁，還有全新獨家「KADO KADO雞蛋糕」開幕，同樣出自青畑九號豆製所打造厚實紅豆餅的楊老闆之手，採用新潮文青風設計的KADO KADO雞蛋糕，以環遊世界為題，將台北101、富士山、大笨鐘、羅馬競技場等知名地標，打造成袖珍造型的可愛雞蛋糕。
台北101購物中心於法國國慶日7/14～8/14期間，將1樓松智門口至松智長廊沿區打造成蒙馬特藝術大道，由「極美美學藝術」及「珍珠畫室」雙策展，可盡賞超過10位台灣青壯藝術家作品。邀請「超愛畫室」藝術家、插畫家於每週六、週日11:00～20:00駐點，讓民眾能體驗法國時興的人物速寫。館內並精選101件博物館等級的時尚精品及法國頂級品牌最新大作，祭出每滿10,000元送400元電子抵用券的4%購物優惠，搭配眾多銀行好禮。