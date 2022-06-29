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kafeD精品咖啡助攻　台北101「雲端夏令營」夕陽陪看電影

▲台北101於89樓觀景台打造「雲端夏令營」迎接暑假，伴隨夕陽一起欣賞親子電影院、假日說故事與首屆高空繪畫比賽，盡享以法國為主題的3大體驗，還喝得到台中超人氣精品咖啡kafeD。（圖／台北101提供）
▲台北101於89樓觀景台打造「雲端夏令營」迎接暑假，伴隨夕陽一起欣賞親子電影院、假日說故事與首屆高空繪畫比賽，盡享以法國為主題的3大體驗，還喝得到台中超人氣精品咖啡kafeD。（圖／台北101提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-29 09:15:39

迎接暑假，台北101為家庭客於89樓觀景台舉辦「雲端夏令營」，以法國為主題的3大體驗，伴隨夕陽一起欣賞親子電影院、假日說故事與手作，還有首屆高空繪畫比賽，報名就能獲得價值近800元的大禮包，有機會得到最高獎金2萬元。台中超人氣精品咖啡kafeD嶄新進駐，打造全台最高咖啡廳，喝得到獨家虹吸式德系咖啡。

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▲「雲端上的異想城市創意繪畫比賽」鼓勵幼幼班到成人都來發揮創意，競賽報名費399元，可獲最高價值775元大禮包。將於8月底評選作品，還有機會獲得最高獎金2萬元。（圖／台北101提供）
▲「雲端上的異想城市創意繪畫比賽」鼓勵幼幼班到成人都來發揮創意，競賽報名費399元，可獲最高價值775元大禮包。將於8月底評選作品，還有機會獲得最高獎金2萬元。（圖／台北101提供）
台北101幻化「法國夢想假期」為現實，於89樓觀景台打造「雲端上的法式夏令營」，自7/1(五)～8/31(三)推出3大高空體驗迎接暑假。在藍天白雲映襯的全方位360度絕佳大台北視野，舉辦首屆「雲端上的異想城市創意繪畫比賽」，不分年齡於7/1(五)～8/14(日)都能報名，參賽即能獲得價值近800元的大禮包，還有機會得到最高獎金2萬元。

▲台中超人氣精品咖啡kafeD嶄新進駐台北101，於89樓觀景台打造全台最高咖啡廳，與台北101「雲端夏令營」一起迎接暑假，伴隨夕陽一起欣賞親子電影院、假日說故事與首屆高空繪畫比賽，盡享以法國為主題的3大體驗。（圖／台北101提供）
▲「momo mini雲端親子電影院」，伴隨夕陽一起欣賞電影。（圖／台北101提供）
台北101與富邦文教基金會合作舉辦「momo mini雲端親子電影院」，伴隨夕陽欣賞歐陸兒童電影，於7月、8月每周五、六、日的傍晚17:30～18:30，於觀景台東南角的秘境花園放映超過20部國際兒童影展動畫。

▲在雲端上的法式故事營，坐擁藍天白雲體驗法國文化。（圖／台北101提供）
▲在雲端上的法式故事營，坐擁藍天白雲體驗法國文化。（圖／台北101提供）
並與法國文化協會合作親子「雲端上的法式故事營」，於暑假每周六下午13:30及15:00，每場次限額15名，由台灣法國文化協會以及台北101觀景台的故事姊姊雙搭檔，引領小朋友進入法國童話世界探險，搭配簡單歌曲、小遊戲、藝術手作等活動，輕鬆愉快學習法國文化以及簡易法語。

▲超人氣精品咖啡kafeD台北101店，主打台北獨有的虹吸式精品咖啡。（圖／台北101提供）
▲超人氣精品咖啡kafeD台北101店，主打台北獨有的虹吸式咖啡。（圖／台北101提供）
7/1起台中超人氣精品咖啡kafeD嶄新進駐，於台北101高空89樓觀景台打造全台最高咖啡廳，提供台北獨家虹吸式咖啡，不同於手沖層次分明的質感，風味更顯飽滿濃郁。在稻穀環保材主牆營造的經典包浩斯風格空間裡，啜飲德系咖啡搭配招牌年輪蛋糕、獨創年輪厚夾心或甜點，讓大人小孩都能享受雲端上的愜意。於12/31前凡購買觀景台門票，還可獲得100元限定套餐組合抵用券。

▲kafeD進駐台北101打造全台最高咖啡廳。（圖／翻攝自台北101購物中心FB）
▲kafeD進駐台北101打造全台最高咖啡廳。（圖／翻攝自台北101購物中心FB）
7/7起於kafeD旁，還有全新獨家「KADO KADO雞蛋糕」開幕，同樣出自青畑九號豆製所打造厚實紅豆餅的楊老闆之手，採用新潮文青風設計的KADO KADO雞蛋糕，以環遊世界為題，將台北101、富士山、大笨鐘、羅馬競技場等知名地標，打造成袖珍造型的可愛雞蛋糕。

▲台北101觀景台進駐人氣精品咖啡kafeD與全新獨家點心KADO KADO雞蛋糕。（圖／翻攝自台北101購物中心FB）
▲台北101觀景台進駐人氣精品咖啡kafeD與全新獨家點心KADO KADO雞蛋糕。（圖／翻攝自台北101購物中心FB）
台北101購物中心於法國國慶日7/14～8/14期間，將1樓松智門口至松智長廊沿區打造成蒙馬特藝術大道，由「極美美學藝術」及「珍珠畫室」雙策展，可盡賞超過10位台灣青壯藝術家作品。邀請「超愛畫室」藝術家、插畫家於每週六、週日11:00～20:00駐點，讓民眾能體驗法國時興的人物速寫。館內並精選101件博物館等級的時尚精品及法國頂級品牌最新大作，祭出每滿10,000元送400元電子抵用券的4%購物優惠，搭配眾多銀行好禮。

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