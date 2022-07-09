COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

機車150cc不夯？內行點「這些車」更冷門：台灣沒啥人買

▲台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-09 21:24:06

台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車，《NOWnews》日前曾報導過，排氣量150c.c.的車種因為「難停車」、「行駛時不靈活」，因此在台灣沒有125c.c.來的熱門，不過也有網友強調，其實「180c.c.～250c.c.」區間的車種，才更是大冷門。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文提及，目前市面上還有幾款在售的180c.c.～250c.c.機車，但這級距的市場在台灣好像很冷門，不僅能見度低，總量可能還輸黃牌」，他表示「自己有紅黃牌車，家裡也有白牌，黃紅牌雖然不用待轉，還可以騎上南迴改、蘇花改、禁行機車、快速道路等地」，但紅黃牌等重機，在行駕時卻常被夾在白牌跟汽車中間，裡外不是人。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO困惑，180c.c.～250c.c.級距的機車，在台灣市場好像很冷門，不僅能見度低，總量可能還輸黃牌（示意圖／取自pixabay）
因此PO認為，一台180c.c.～250c.c.，動力接近黃牌的白牌車其實很好用，不僅市區好停車，跑山、跑長途比較夠力，「尤其是濁水溪以南，從市區騎到快速道路也要一段距離，重機平常也沒什麼機會上快速道路，不曉得為何180c.c.～250c.c.會這麼冷門？ 甚至已經變成票房毒藥」。

貼文一出掀起熱議，不少機車族和網友也紛紛回應「大排氣量白牌雖可停機車位，但大台卻也是不太好擠進去，在市區也是受限」、「除非開放白牌左轉與降低白牌進口稅，不然這級距，很多人都直上黃牌」、「大白牌要動力不夠，路權也沒升級，白繳稅的」、「主要是價位太接近有路權的黃牌吧」。

此外，也有網友詳細分析「因為代步大宗還是125-150這個級距。排氣量再往上走，就是需要動力的族群，而這個族群本來就不是多數，然後大部分又寧願直上路權黃紅牌，200-250這個級距不上不下，要通勤代步買125就夠用了要長途出遊還是有路權比較舒服」。（編輯：張志浩）

上機車駕訓班被朋友笑？眾抖「2優勢」反嗆：根本超值得

機車撞爛老闆喊「檢查先收一千」！背後用意曝　眾人秒懂

機車上路「7大怪象」！躲太陽小意思　這點機車族全抓狂

騎機車不給小孩戴安全帽！危險畫面流出　1亮點遭網轟爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀