機車150cc不夯？內行點「這些車」更冷門：台灣沒啥人買
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車，《NOWnews》日前曾報導過，排氣量150c.c.的車種因為「難停車」、「行駛時不靈活」，因此在台灣沒有125c.c.來的熱門，不過也有網友強調，其實「180c.c.～250c.c.」區間的車種，才更是大冷門。
原PO在PTT發文提及，目前市面上還有幾款在售的180c.c.～250c.c.機車，但這級距的市場在台灣好像很冷門，不僅能見度低，總量可能還輸黃牌」，他表示「自己有紅黃牌車，家裡也有白牌，黃紅牌雖然不用待轉，還可以騎上南迴改、蘇花改、禁行機車、快速道路等地」，但紅黃牌等重機，在行駕時卻常被夾在白牌跟汽車中間，裡外不是人。
因此PO認為，一台180c.c.～250c.c.，動力接近黃牌的白牌車其實很好用，不僅市區好停車，跑山、跑長途比較夠力，「尤其是濁水溪以南，從市區騎到快速道路也要一段距離，重機平常也沒什麼機會上快速道路，不曉得為何180c.c.～250c.c.會這麼冷門？ 甚至已經變成票房毒藥」。
貼文一出掀起熱議，不少機車族和網友也紛紛回應「大排氣量白牌雖可停機車位，但大台卻也是不太好擠進去，在市區也是受限」、「除非開放白牌左轉與降低白牌進口稅，不然這級距，很多人都直上黃牌」、「大白牌要動力不夠，路權也沒升級，白繳稅的」、「主要是價位太接近有路權的黃牌吧」。
此外，也有網友詳細分析「因為代步大宗還是125-150這個級距。排氣量再往上走，就是需要動力的族群，而這個族群本來就不是多數，然後大部分又寧願直上路權黃紅牌，200-250這個級距不上不下，要通勤代步買125就夠用了，要長途出遊還是有路權比較舒服」。（編輯：張志浩）