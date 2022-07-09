外送員「正在炒菜中」？廚房辛酸畫面流出 萬人笑到肚痛
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了許多人一個工作和賺外快的機會，不過現在外送員可沒那麼好當？一名網友就分享，他在某間餐館中，竟看到頭戴外送員安全帽的廚師在製作餐點，貼文曝光後吸引上萬人朝聖。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」，並附上一張照片，只見圖中的地點明顯是一間餐廳，員工也在廚房中認真工作，不過值得注意的是，拍攝者眼前的廚師，頭上竟然戴著粉紅色的外送員安全帽，畫面相當逗趣且新奇。
貼文一出，ㄧ天內已經累積上萬名網友按讚，紛紛留言回應，「這就是最斜槓的那種人」、「真的笑死，是嫌店家做太久嗎，怎麼看起來有點辛酸」、「心酸打工照片外流」、「自家的單自己炒自己送」、「原來有些外送員取餐特別久，是因為這樣」、「外送員也要開始進化了」、「外送員到處都是，要做出獨特性才能更勝一籌」。
不過，也有內行網友提及，其實有部分店家的老闆或員工會兼職跑外送，若恰巧接到店內的訂單，就可能發生這樣的情況「現在都有店家員工兼熊貓外送員」、「可能自己是員工，兼職接到自己家的單」、「接到自己工作地點的單也不無可能，但戴著安全帽做菜太好笑了」、「反正都要外送，何不把單交給自家人」。（編輯：張志浩）