七夕情人節送禮月老助攻！鹿港天后宮加持「桃花香」紅線
農曆七月七日是七夕情人節，今年國曆為8月4日，是拜月下老人祈求好姻緣、好人緣的最佳時刻，不少人特別選在此時告白、送禮，或營造浪漫的約會為感情加溫，更是新人安排驚喜求婚的最佳時機。擁有「全台最靈驗」美稱的「鹿港天后宮」，今年加持了會散發桃花香的紅線，讓人每天充滿正能量魅力，帶來滿滿人氣。
位居台灣前五名當紅「求緣聖地」的鹿港天后宮，是當地三大古蹟之一，擁有超過400年香火鼎盛的歷史；原本僅供奉媽祖娘娘，因有太多信徒前來求姻緣，於2007年正式供奉月老，迅速累積浪漫事蹟；並曾獲網路聲量調查，穩交情侶希望感情越來越穩定幸福、關係能更近一步，最適合到此祈求感情升溫、一舉獲得正緣。
七夕情人節最討人歡心的小禮物，莫過於可隨身佩戴的首飾、或每日攜帶的幸運小物，能夠時刻擁有彼此的心意。台灣飾品vacanza便聯名鹿港天后宮，由月老加持會散發桃花香的「祈願月老姻緣香」系列紅線手鍊作品。有別於之前vacanza祈願系列的編織工法，全新紅線以單股、雙股兩條紅線，象徵月老姻緣緊密相扣。搭配引以媽祖意象的淡水珍珠，同時擁有海神信仰加持，象徵圓滿團聚。
眾所週知「拜月老」能求得姻緣，然而「好桃花」也富有象徵「旺人緣、招貴人」的寓意，可以藉以提升工作運、或化解爛桃花防小人。因此還能善用不同的香氣，帶來專屬的顯化功能。如木質調給人好親近的「好人緣」，清新紅醋栗帶有舒緩的薰衣草香則能「求穩定」，微甜玫瑰香自帶迷人濾鏡，當然是「招桃花」必備。
PANDORA今年推出的七夕情人節特別系列，則以You are my galaxy為主題，打造充滿華美流星設計靈感的雙色金屬飾品， 象徵兩顆相知的心，一起擁有的浪漫邂逅。
經典蛇鏈搭配兩款帶有彎形流星尾巴的鍍14K金鏈釦，搭配象徵真愛的雙色金心並密鑲寶石；或以渦旋、隱藏環圈等設計，塑造出流星軌跡與璀璨銀河。最特別的是，以密鑲寶石的925銀流星尾巴，勾勒出飛旋的金銀雙流星；以及藏有鑄刻You are my galaxy心意的星鑽心形飾牌，闡述愛意。