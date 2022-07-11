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直播／橘子嘉年華夏日召橘令來了！「大橘夜市」好看好玩

▲活動開始後就能立刻參加「大橘夜市」的遊戲、購物、支付、漫畫、追星各種趣味關卡，完成任務即可獲得指定贈送的金豆或銀豆，累積5顆金豆或50顆銀豆，就可以去大橘戳戳樂頁面戳獎。（圖／橘子集團提供）
▲活動開始後就能立刻參加「大橘夜市」的遊戲、購物、支付、漫畫、追星各種趣味關卡，完成任務即可獲得指定贈送的金豆或銀豆，累積5顆金豆或50顆銀豆，就可以去大橘戳戳樂頁面戳獎。（圖／橘子集團提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-11 13:55:00

暑假待在家裡，哪裡也不想去嗎？那就在家「逛夜市」吧！電玩迷每年最期待的「橘子嘉年華」又來了，「橘子嘉年華-夏日召橘令」官網日前已經正式上線，這屆活動主題設定為「大橘夜市」，夏天在家不怕無聊，！有各類趣味關卡任你玩，夜市地圖還藏有千萬豪禮，虛寶、純金金幣天天抽，只要闖關就能「戳獎」，根本玩不膩！活動期間還有最火熱的《原子少年》實況接力，橘子集團今(11)日下午2時將舉辦開展記者會，正式公開這屆嘉年華活動的內容，一起跟著《NOWnews今日新聞》的直播搶先看，大小粉絲千萬不能錯過。

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目前「橘子嘉年華-夏日召橘令」官網已經開放小遊戲讓大家搶先玩，包括1天1次的「夏日神射手」，1天2次定期的「瘋狂撒豆派對」；另外還會不定期在訊息中分享「尊榮獨享邀請碼」，搶先玩可以比別人更快集豆。活動開始後每天抽純金金幣、GOGORO、電競筆電、PS5等大獎及遊戲虛寶，共有40萬份獎勵等你來拿。

小遊戲玩得開心，當然也少不了精彩的節目！「橘子嘉年華-夏日召橘令」準備了「大橘擂台」，7/14起一連4天，包括《天堂M》、《新楓之谷》等6款人氣遊戲改版強勢來襲，而目前最火熱的《原子少年》也會加入實況接力，主辦單位更大方準備了遊戲虛寶還有GASH 50萬點大放送，每天晚上8點鎖定節目，讓解婕翎、6tan陪你一起開Party，歡度暑假夜晚時光。

這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA。

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