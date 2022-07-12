路上妹子「男友都超普」！他愣：標準在哪　尷尬真相曝光

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原PO也提到，他本來就知道女生比較不看外貌，「但是願意和連均標都不到的男生在一起真的勇氣可嘉」，也讓他好奇直呼「她們的擇偶標準在哪？金錢？個性？契合度」？
貼文一出，掀起熱議，「女生餵飽了他就跑不掉了，啊如果還跑得掉那就厲害了」、「鈔能力」、「長大你就會知道，是錢錢」、「你去信義逛一圈就會知道很多美女旁邊都帶醜男，胖就算了還比女生矮，鮮花配牛糞組合 ，很多網美的另一半也都這樣，給你參考」。
其中，也釣出不少女網友留言，揭開「尷尬真相」，「那些應該大多都是交往的時候是正常體重，交往久了男生就變胖很多，但女生也不在意了，我哥和他女友就是這樣」、「普遍都是跟女友交往過後變重的吧…」、「我家的豬是我自己養出來的，很有成就感欸，再幾個月就能破百了，每次都喊著要減肥，但我餵什麼吃什麼，看他吃飯都很開心」、「我看我男友肚子越吃越大也會很開心」、「體脂過高通常都是女生養的」、「當然是女生養的啊，吃不完的另一半要負責吃光體脂當然高」。
還有不少女性認為「感覺」才是最重要的，外表真的不是第一，「我漂亮就好。懂得愛我疼我對我好，甚至能對我有所幫助，那我也會給他相對應的對待，畢竟現階段想要情感支持，所以長相順眼就夠」、「其實就是對我超級好，把我捧在手心上」、「我漂亮就好了，不在意男友長相，真的是感覺問題欸」。（編輯：郭佩蓉）