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馬辣身分證中2碼吃爆干貝！暑假2壽星獨享「鮑魚吃到飽」

▲馬辣集團吃到飽暑假七月祭出超殺優惠，即日起至7/31，當月壽星「巨蟹座、獅子座」，獨享鮑魚或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團吃到飽暑假七月祭出超殺優惠，即日起至7/31，當月壽星「巨蟹座、獅子座」，獨享鮑魚或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-12 15:36:50

暑假怎麼能錯過馬辣集團吃到飽的美食優惠，一次集結馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，不只當月壽星「巨蟹座、獅子座」，能獨享鮑魚、或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝或吃到飽好康。

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▲馬辣集團旗下11大品牌6月優惠來了！吃麻辣鍋最低只要598元，「玉荷包荔枝」可以無限量吃到飽。端午連假起，疫苗打3劑出示小黃卡、身分證／健保卡中2碼，加碼「鮑魚、生干貝、XXL大蛤蜊」吃到飽，外帶自取安心防疫套餐還打5折。（圖／馬辣集團提供）
▲當月壽星巨蟹座、獅子座，可獨享馬辣火鍋九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，推出當月壽星巨蟹座、獅子座，只要提前一日訂位，主動告知要參加「壽星活動」，入座前出示「有照片之證件」，拍下用餐美照並公開打卡，馬辣獨享九孔鮑魚吃到飽、新馬辣與新馬辣Plus+都能加碼美國Prime神仙牛吃到飽。

▲6/29～7/31限定活動「北海道生食級大干貝」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲「北海道生食級大干貝」吃到飽活動，每次推出都大受歡迎。（圖／馬辣集團提供）
而即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，也都能享有加菜吃到飽好康，馬辣送上「XXL東石大蛤」、新馬辣犒賞「九孔鮑魚」、新馬辣Plus+則是端出「北海道生食級干貝」都能吃到飽。

▲馬辣「愛文芒果季」強勢回歸，連原先不供應水果、甜點的新馬辣經典、新馬辣PLUS+都同步推出。（圖／馬辣提供）
▲馬辣「愛文芒果季」強勢回歸，連原先不供應水果、甜點的新馬辣經典、新馬辣PLUS+都同步推出。（圖／馬辣提供）
而馬辣火鍋快閃限定的「芒果季」吃到飽，則是最後1～3週倒數供應囉，除了屏東枋山鄉產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」可以吃到飽，還有楊枝甘露、芒果泡芙、巧克力芒果慕斯通通任你吃。

▲NAGOMI全新夏季菜單，呼應日本品嚐鰻魚補充元氣的風俗，提供各式鰻魚餐點。（圖／欣葉提供）
▲NAGOMI全新夏季菜單，呼應日本品嚐鰻魚補充元氣的風俗，提供各式鰻魚餐點。（圖／欣葉提供）
另外，欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」7/15前，期間限定與日本京都府合作，引進百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋，注入正統壽司底蘊；並打造全新3款壽司、補充體力的鰻魚料理、涼菜蔬果、水果風味的冰淇淋與甜品等夏季新菜。新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」天天祭出折扣優惠，全台最高吃到飽50樓Café自助餐，假日也享「4人同行1人免費


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