馬辣身分證中2碼吃爆干貝！暑假2壽星獨享「鮑魚吃到飽」
暑假怎麼能錯過馬辣集團吃到飽的美食優惠，一次集結馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，不只當月壽星「巨蟹座、獅子座」，能獨享鮑魚、或美國Prime神仙牛吃到飽；身分證對中「1、2、5、8」任2碼，或穿著「校園制服」，還能享有加菜XXL東石大蛤、九孔鮑魚、北海道生食級干貝或吃到飽好康。
馬辣、新馬辣及新馬辣Plus+火鍋三個吃到飽品牌，即日起至7/31，推出當月壽星巨蟹座、獅子座，只要提前一日訂位，主動告知要參加「壽星活動」，入座前出示「有照片之證件」，拍下用餐美照並公開打卡，馬辣獨享九孔鮑魚吃到飽、新馬辣與新馬辣Plus+都能加碼美國Prime神仙牛吃到飽。
而即日起至7/31，含2成人以上同行，提前至少一日預訂，主動告知參加活動，並派出其一代表穿著「校園制服」；或出示身分證，對中「1、2、5、8」任2碼，也都能享有加菜吃到飽好康，馬辣送上「XXL東石大蛤」、新馬辣犒賞「九孔鮑魚」、新馬辣Plus+則是端出「北海道生食級干貝」都能吃到飽。
而馬辣火鍋快閃限定的「芒果季」吃到飽，則是最後1～3週倒數供應囉，除了屏東枋山鄉產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」可以吃到飽，還有楊枝甘露、芒果泡芙、巧克力芒果慕斯通通任你吃。
另外，欣葉全新吃到飽「NAGOMI和食饗宴」7/15前，期間限定與日本京都府合作，引進百年老舖「林孝太郎造酢」的壽司醋，注入正統壽司底蘊；並打造全新3款壽司、補充體力的鰻魚料理、涼菜蔬果、水果風味的冰淇淋與甜品等夏季新菜。新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」天天祭出折扣優惠，全台最高吃到飽50樓Café自助餐，假日也享「4人同行1人免費」