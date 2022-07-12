請爸跑腿買「北湊」！女兒見實品笑翻 網：他一定嘉義人
相同的食材在不同地方會有相異的叫法，先前《NOWnews今日新聞》就曾報導「『苗栗熱狗』非熱狗！嬤嗨買整碗 孫1秒大哭：這不對啦」的故事。這次地點則轉往嘉義，有一位民眾請父親幫忙買「北湊（台語）」，她預想爸爸會提著一瓶白醋回家，豈料實際到手的卻是一條沙拉醬，這使她啼笑皆非，PO於網路後得到眾多迴響，眾人為爸爸辯護：「他沒有錯，只是他是嘉義人！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，說明自己請父親幫忙買「北湊（台語）」回家，可是他買回來的卻是一條沙拉醬（美乃滋），這巨大的差異令她又震驚又好笑，直喊：「阿爸，我需要的是白醋呀～～～」。
網友立刻瞭解原PO爸爸的思維，因為嘉義的沙拉醬都稱為「北湊」，所以爸爸並沒有拿錯，「妳爸一定是嘉義人」、「我爸媽都嘉義人。小時候（住高雄縣）去雜貨店我說要買北湊，老闆娘一頭霧水地拿出透明的酸醋。後來我才知道大部分的人都稱這叫沙拉。」、「爸爸是對的」、「這就叫北湊，水的那種透明叫酸醋黑色叫烏醋，少年郎稱這種叫沙拉」。
據悉，沙拉醬之所以在嘉義被稱為白醋，起因源自一場誤會。當時該地常見品牌「白雪牌」的創辦人，曾在日本料理店當學徒，後續根據師傅給的紙條做出MAYO（美乃滋日文簡寫的發音），並推廣至當地的各個店家，當經銷商詢問其中文名為何時，他翻閱字跡已不清晰的紙條，看到上面依稀留下「白、醋」二字，其實兩字是寫沙拉醬的原料白砂糖及醋，但就這樣誤打誤撞使「白醋」成為嘉義美乃滋的代稱。（編輯：李惠婷）