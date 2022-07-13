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跟必勝客拚了！Tino's Pizza快閃買1送1：16種口味限今天

▲拚必勝客外帶「13吋大披薩」199元起，還有「買1送5」父親節隱藏密碼優惠；堤諾Tino's Pizza推出快閃優惠16種口味「買一送一」，限今天外帶。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩FB）
▲拚必勝客外帶「13吋大披薩」199元起，還有「買1送5」父親節隱藏密碼優惠；堤諾Tino's Pizza推出快閃優惠16種口味「買一送一」，限今天外帶。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-13 09:32:11

披薩快閃優惠來了！拚必勝客外帶「13吋大披薩」199元起，還有「買1送5」父親節隱藏密碼優惠；堤諾Tino's Pizza今（13）日推出限時優惠「買一送一」，共有16種口味可選，限今天外帶，現在就可以搶先預訂。

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堤諾Tino's Pizza不定期舉辦快閃優惠回饋民眾，今天7/13發出快閃披薩買一送一的限時活動，共有羅勒起司鮮蝦、咖哩蘋果嫩雞、蒜香豪華海鮮、西班牙羅曼斯牛等，16種口味可以任選，贈送皇后瑪格起司披薩或經典義式臘腸披薩（2選1，統一贈送10吋披薩，不限厚薄）。

▲Tino's Pizza限定贈送口味，左起：皇后瑪格、經典義式臘腸。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩FB）
▲Tino's Pizza限定贈送口味，左起：皇后瑪格、經典義式臘腸。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩FB）
贈送的2款披薩都是經典口味，皇后瑪格起司披薩是以Mozzarella起司，搭配帕達諾起司與小番茄的紅醬口味；經典義式臘腸披薩則是加入伊比利豬臘腸，搭配Mozzarella起司、黑橄欖的紅醬口味。

▲bb.q CHICKEN即日起推出平日限定 「韓式披薩買一送一」優惠。（圖／全家國際餐飲集團提供）
▲bb.q CHICKEN即日起推出平日限定 「韓式披薩買一送一」優惠。（圖／全家國際餐飲集團提供）
韓式炸雞bb.q CHICKEN暑假也推出平日雙重優惠，即日起至7/31，於指定店舖消費，內用或外帶都享「韓式披薩買一送一」，2個9吋只要288元（包含：辣年糕烤雞披薩 / 辣味海鮮披薩 / 柚香鮮蝦披薩，3種口味任意搭配）；「全炸雞系列」（包含：單一口味全雞／半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞、雞柳／雞翅／雞腿系列／套餐)，贈「炸物三選一」一份（包含：炸薯條／炸地瓜薯條／甜心QQ球，3選1，售價88元）。


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