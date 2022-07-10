必勝客「13吋大披薩」199元起 韓式披薩9吋買一送一
暑假速食大戰白熱化！必勝客不只推出「買1送5」隱藏版「密碼優惠」，只要外帶一個大披薩，就送2小披薩＋BBQ烤雞＋薯金幣＋可樂！現在還祭出13吋大披薩共18種口味只要199元起。bb.q CHICKEN也推出韓式披薩買一送一，2個9吋披薩只要288元。
必勝客披薩現在主打「超值必勝嗑」優惠，即日起至7/25，平日週一至週四到全台門市外帶13吋大比薩，最低只要199元起，除了人氣「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」199元，其他暢銷經典款「夏威夷大比薩」及「和風章魚燒大比薩」等18種口味通通都有限時優惠，（不含期間限定口味、隱藏版口味）。
搭配街口支付，還有隱藏版父親節密碼優惠「22876」，只要外帶購買1個鬆厚大比薩（限定650元(含)以上口味，650元以下不可選購），就送2個鬆厚小比薩（限定390元(含)以下口味）＋1份BBQ烤雞（3腿3翅；翅腿／二節翅）＋1份薯金幣(小)＋1.25L可樂一瓶，當場現省1000元！
韓式炸雞bb.q CHICKEN暑假也分享平日雙重優惠，即日起至7/31，於指定店舖消費「全炸雞系列」（包含：單一口味全雞／半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞、雞柳／雞翅／雞腿系列／套餐)，贈「炸物三選一」一份（包含：炸薯條／炸地瓜薯條／甜心QQ球，3選1，售價88元)；還有「韓式披薩買一送一」，2個9吋只要288元（包含：辣年糕烤雞披薩 / 辣味海鮮披薩 / 柚香鮮蝦披薩，3種口味任意搭配）。
指定店舖限慶城店／雙連店／南昌聯合店／芝山店／公館店／洲子店等12店。餐點依照各店販售為主，最高現賺376元（各店數量有限，售完為止）。還有全新推出的「夏日雞啤餐」，以經典「半半炸雞」搭配柏克金期間限定「夏日沁香啤酒」與「科隆啤酒」寵客。