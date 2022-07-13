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煮水餃別再多加水！廚師曝「1招」完美出鍋：還不會沾黏

▲煮水餃別再多加水，廚師曝1招完美出鍋：「還不會沾黏」。（示意圖／photo AC）
▲煮水餃別再多加水，廚師曝1招完美出鍋：「還不會沾黏」。（示意圖／photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-13 15:08:03

不少家庭中的冰箱常備水餃，肚子餓時煮一煮便能飽餐一頓，而坊間流傳煮水餃時，水滾了以後必須再多加幾次水，才能將餃子煮熟，就有名自稱於中央廚房工作的廚師表示，其實加水不是必要步驟，只要看到「1現象」即表示煮透。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，詢問「水滾要加幾次水阿？到底又是誰祖傳的秘方？」，此貼文引起不少網友討論「我媽教我滾三次～～～」、「我都加三次耶，沒冷凍的加兩次」、「冷水中火直接放冷凍水餃，水滾3分鐘撈起」，有人則搞笑表示「我女兒都拿出水餃，大叫：媽～～～，水餃就好了。magic～（被毆」。

▲原PO詢問水餃煮滾後要加起次水。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲原PO​​​​​​​詢問水餃煮滾後要加起次水。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
不過有名自稱於中央廚房工作的廚師留言，表示其實水滾下餃子，煮至再次水滾後，調到中火持續煮4到5分鐘即可，並沒有一定要加水的必要，並推薦眾人可另外加點油，這樣餃子起鍋時就不易沾黏，「咱們中央廚房天天作幾萬顆，連鎖門市也從來不加水的」。

有人接著詢問冷凍水餃是否做法相同，該網友回覆「如果完全不解凍，（原4到5分鐘）加一分半鐘一定熟」，並表示要觀察餃子的狀況，呈「屁股完全膨脹朝上」就可起鍋，此外若民眾習慣加蓋促使水快一些滾，他也提醒「一定要翻蓋看，不然容易煮過頭」。（編輯：李惠婷）

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