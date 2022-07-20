最狂員餐普橘島美食背後那群夥伴　驚豔手作美食顛覆想像

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對於員工餐廳菜色，你的想像會是什麼？是一碗陽春麵、滷肉飯、還是五菜一湯的便當嗎？這些在普橘島都曾經出現，但普橘員工的餐飲日常，可是大大顛覆你的想像！「普橘原創」餐點皆來自師傅們的好手藝，從備料到出餐一手包辦，像是漢堡排、餃子、甜點等，homemade總能讓人再三驚豔。進一步島內直擊，「阿凱牌港仔清燉牛肉麵」，由於在湯裡加了「甘蔗」，一口喝下清徹湯汁便能感受到帶有厚度及清甜的香氣，搭配中藥燉煮的牛腩，軟嫩中帶點口感、Q彈中帶有嚼勁，從湯頭到肉質完美搭配，可是一碗不折不扣，不吃對不起自己的台灣國麵！
另一道「Neil牌砂鍋鯛魚頭」更是展現其細緻工法，從炒香蒜頭、大白菜、豬肉、沙茶製作湯底，將扁魚油炸逼出香氣，增加湯頭的濃郁厚度，加入多樣配料及新鮮蔬菜，最後放上油炸至酥脆的鯛魚下巴，Neil更分享湯頭越滾越香的一大秘訣，就是加入扁魚提升湯頭層次、慢慢熬煮鮮味，打造專屬的砂鍋魚頭新吃法！
別以為吃完正餐就結束了，普橘島的最強都市傳說可就是「 米奇神甜點」，首席甜點師米奇的「憂鬱黑森林」起始於德國的黑森林櫻桃蛋糕，是世界著名的經典甜點之一，蛋糕體膨鬆柔軟，濕潤的鮮奶油夾帶著醃漬櫻桃，濃郁的巧克力及淡淡的酒香完美融合，最後鋪上的巧克力飾片就是讓「巧克力蛋糕」成為「黑森林蛋糕」的靈魂步驟。「米奇小教室」表示，德國對於黑森林的用料及製程非常嚴格，整道甜點由巧克力堆疊口感層次，搭配起來不過於甜膩，可說是在各年齡層都受歡迎的入門款蛋糕！
「 米奇神甜點」不只有世界級經典蛋糕，就連席捲甜點市場的法式馬卡龍也難不倒她！她拿手的「金萱柚子馬卡龍」有著小巧的外型及多彩的顏色，表層口感酥脆、夾心濕潤柔軟的特點也讓許多人稱它為「少女的酥胸」。而會選用金萱茶與柚子，也是米奇觀察近期熱門的口味，並將以搭配，用糖漬柚子皮及柚子汁做成的柚子醬，入口時酸甜香氣充斥於口腔，淡淡的金萱茶香在齒縫間留下餘韻。擁有濃郁口感及豐厚層次，吃上一次就能理解法式小圓餅的獨特魅力！
吃完正餐、甜點，如果還念念不忘普橘島的魅力，這罐普橘島「手工秘製私房辣椒醬」就能將普橘島的好味道打包回家！這罐手工秘製私房辣椒醬，可是島員們利用空檔結合紅蔥頭的甜、剁椒的鹹、朝天椒的辣，再加入新鮮的小干貝，完成純手工製作的Chili Sauce！裝罐時將辣椒油鋪至上層，達到隔絕空氣的效果，由於製程「無添加防腐劑」，可得注意食用時間唷。
不管在哪品嚐美食，背後總有一群為默默為你把關的「小當家」，而普橘島從幕前到幕後，每個夥伴都是準時出餐的幕後推手，除了供應販賣的當下，餐點的前置作業也顯得格外重要，想帶給員工的不僅是幸福，更是「顛覆傳統」與「不可思議」！