外送「麵別太爛但要全熟」？老闆崩潰求助 內行秒懂破解
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此時常產生誤會，對此一位麵店老闆就分享近日收到的詭異訂單，要求「麵不要太爛，但要全熟」，讓他不知如何是好，貼文引起討論。
這名麵店老闆在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中發文PO照，圖中可見，客人訂單點了麻辣意麵，下方備註欄還寫下「不要火鍋料、換多一顆蛋」等等的備註要求，不過最後一欄卻寫下「意麵不要太爛，但要全熟」，當下讓原PO看得霧煞煞，不禁直言「請問眾神，如何煮出不要太爛，但要全熟的意麵，無助的店家」。
貼文一出引起不少人關注，網友回應「只能說一句辛苦了，現在知道我們外送每天面對的是什麼樣的生物了吧」、「可能希望拿到手上是剛煮好的，實際上點外送根本不可能」、「鍋燒意麵本來就熟的，這太荒謬了吧」、「反正就是，『不要沒熟，快點送到』的意思吧」、「我看很多麵攤他們都是麵煮熟，就先撈起來，另外裝袋，乾濕分離就不會泡到爛」。
不過也有眼尖網友推測，該顧客應該是要表示意麵不要太爛，「蛋」要全熟，卻不慎將同音字誤植為「但」，「蛋要全熟，就是粗心打錯字」、「但應該是蛋，同音不同字」、「這樣看應該是單純打錯字，平常這兩個字在電腦或手機也蠻常打錯的」。（編輯：張志浩）