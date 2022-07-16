洗米方式錯幾10年？「關鍵3訣竅」被抖出：不懂根本白洗
米飯是華人的主食之一，而許多家庭煮飯的程序，大多是先洗米、加水，並用鍋具煮飯，開飯時間就有熱騰騰的白飯，不過你知道嗎，其實洗米也是一大學問，若忽略一些細節，很可能就會導致營養成分跟著流失，對此農委會也分享洗米、挑米、保存米的要訣。
農委會在臉書粉專表示，洗米主要是洗米主要是「洗去附著其上的雜質異味」，過程中水分逐漸滲入米粒，時間過長導致異味滲入，無機質、維生素B1等營養成分也易隨之流失，洗米時記得要「動作輕」、「速度快」且「勿搓揉」，用手輕輕地、迅速地攪動米粒，倒掉洗米水再重新裝水，以順時針方向清洗，重複2至3次。
而針對米的挑選，農委會建議，「少量購買，以小包裝或真空包裝為優先」，這樣能防止貯存時間過久長蟲；此外，也可查看包裝上的CNS（中華民國國家標準）標記，選擇CNS一等及二等包裝米，並留意外包裝標示的碾製加工日期、產地、規格或保存期限、廠商資訊等，「碾製日期愈接近購買日期者愈好」，最重要是挑選有品質保障、經CAS（台灣優良農產品）產銷履歷或有機驗證的包裝食米。
至於米買回家後如何保存，農委會提醒，開封後的米可放入保鮮盒，並置於冰箱10°C以下保存即可。（編輯：張志浩）